Die Zukunft des Kunsttransports ist digital

Die renommierte Horus-Gruppe, ein international tätiges Unternehmen im Bereich Kunsttransport mit Sitz in Paris, Frankreich, baut ihre Position als Weltmarktführer weiter aus. Mit der Einführung ihrer Online-Plattform "Moviiu" (https://www.moviiu.com/de/) setzt die Horus-Gruppe neue Maßstäbe im internationalen Transport von Kunst. Ab November dieses Jahres wird die innovative Versandlösung auch für Kunden in Deutschland verfügbar sein.

In den letzten Jahren erlebten nicht nur Auktionen von zeitgenössischer Kunst einen regelrechten Boom, auch der Online-Handel mit Kunst floriert. Weltweit vermelden die Auktionshäuser immer neue Rekordpreise für bedeutende Kunstwerke, und dies rückt den Handel mit zeitgenössischer Kunst verstärkt ins öffentliche Bewusstsein. Die gesteigerte Nachfrage hat dazu geführt, dass sich neben den traditionellen Auktionshäusern auch digitale Formate wie Online-Auktionen und Internetplattformen für den Kunstverkauf etabliert haben. Diese Plattformen ermöglichen es Sammlern und Kunstliebhabern, Kunstwerke aus der ganzen Welt zu erwerben, ohne physisch vor Ort sein zu müssen. Auch in Deutschland haben viele der klassischen Galerien ihre Online-Präsenz dank staatlicher Corona-Hilfen ausgebaut, um mit Online-Shops den traditionellen Handel in ihren Ausstellungsräumen zu erweitern und neue Käuferschichten anzusprechen.

Die zunehmende Digitalisierung des Kunstmarkts und die Bereitschaft der Kunden, Kunst online zu kaufen, haben dementsprechend für einen gestiegenen Bedarf an zuverlässigen Versandlösungen für Kunstwerke gesorgt. Moviiu hat sich auf die speziellen Anforderungen des boomenden Kunstmarkts und die damit gewachsenen Erwartungen der Käufer spezialisiert. Die Plattform bietet maßgeschneiderte Lösungen für den sicheren und individuellen Versand von Kunstwerken, sei es im Inland oder international. Entwickelt wurde die innovative Plattform im Jahr 2020 durch die Zusammenarbeit von IT-Experten und hochspezialisierten Technikern der Horus-Gruppe, die für das sorgfältige Verpacken der oft hochsensiblen Kunstwerke verantwortlich sind. Das Ergebnis ist eine widerstandsfähige Kartonage-Verpackung, die einen sicheren Transport gewährleistet und individuell auf Kunstwerke und Wertgegenstände zugeschnitten wird. Diese Verpackungslösung wird durch ein KI-basiertes Online-Tool ergänzt, das die Verpackungsgröße und Versandbedingungen digital berechnet. In wenigen Schritten erstellt das Online-Tool ein auf das Kunstwerk zugeschnittenes Angebot und ermöglicht zudem die Echtzeitverfolgung der Sendung bis zur Auslieferung, sobald das Kunstwerk auf dem Weg zum Kunden ist.

Seit 2020 ist Moviiu erfolgreich in der Schweiz und in Frankreich aktiv und hat bereits über 900 Kunstwerke sicher verschickt. Mit der Einführung der Versandlösung für Kunst in Deutschland ab November 2023 erhalten deutsche Händler die Möglichkeit, ihr Kundenportfolio zu erweitern und Kunstwerke kostengünstig und zuverlässig weltweit zu versenden.