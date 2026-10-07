UNTOLD DPM veröffentlicht erstmals sein vollständiges Archiv – Staffel 3 entsteht international und auf Deutsch & Englisch

Nach mehr als zehn Jahren dokumentarischer Arbeit veröffentlicht UNTOLD DPM („Die Pornomacher“) erstmals sein vollständiges Archiv auf einer eigenen Streamingplattform. Auf UNTOLD-DPM.com sind ab sofort die 30 Episoden der ersten beiden Staffeln sowie elf zusätzliche Archivproduktionen verfügbar: Deleted Scenes, weiterführende Geschichten und teils nahezu eigenständige Kurzdokumentationen. Staffel 3 befindet sich bereits in Produktion und führt die Serie erstmals deutlich über Deutschland hinaus.

Der Mensch hinter dem Klischee

UNTOLD DPM blickt hinter die öffentlichen Bilder einer stigmatisierten Branche. Die Serie begleitet im Fly-on-the-Wall-Stil Menschen aus der Erotik- und Erwachsenenbranche durch berufliche und persönliche Lebensphasen. Im Mittelpunkt stehen ihre Geschichten: Identität, Beziehungen, Selbstbestimmung, Arbeit und die Frage, was Stigma und öffentliche Wahrnehmung mit Menschen machen. Die zentrale Frage der Serie lautet: Wie viel von dem, was die Gesellschaft über diese Menschen zu wissen glaubt, entspricht tatsächlich ihrer Lebensrealität, und wie viel basiert auf Vorurteilen?

Die Geschichten reichen von Luisa, einer Kunststudentin aus München, die vor der Kamera offen hinterfragt, warum weibliche Sexualität gesellschaftlich noch immer unterschiedlich bewertet wird, bis zu Wolf Wagner, dessen ungewöhnlichen Karriereweg UNTOLD DPM vom Journalisten über das Reality-TV-Management bis zum Pornoproduzenten begleitete, vom Einstieg in die Branche bis fast zu deren Ende. Andere Protagonistinnen und Protagonisten kehren über Jahre immer wieder vor die Kamera zurück: Karrieren beginnen und enden, Beziehungen entstehen und zerbrechen, Lebenswege verändern sich. Alle Protagonistinnen und Protagonisten treten unter Künstlernamen auf.

„Wenn man Menschen nur wenige Tage begleitet, ist die Kamera noch sehr präsent und beeinflusst ihr Verhalten“, sagt Filmemacher und Fotograf Sahin Dellemann. „Über Jahre wird sie Teil des Hintergrunds. Genau dann beginnt man, nicht nur die Person vor der Kamera zu sehen, sondern den Menschen dahinter.“

Die Serie gibt keine vorgefertigte Bewertung vor. Sie beobachtet, die Interpretation bleibt beim Publikum.

Staffel 3: international, auf Deutsch und Englisch

Während die ersten beiden Staffeln überwiegend in Deutschland entstanden und hauptsächlich deutsche Protagonistinnen und Protagonisten begleiteten, wird Staffel 3 international ausgerichtet und auf Deutsch und Englisch produziert. Die ersten englischen Fassungen der bestehenden Staffeln erscheinen 2027.

Eigenständige Plattform

Die Serie startete als Porträtreihe unter dem Titel „Die Pornomacher“. Nach Angaben der Produktion führte bereits der Titel zu Einschränkungen: Inhalte wurden auf YouTube mit Altersbeschränkungen versehen, Werbeanzeigen über Google und YouTube abgelehnt und die Reichweite auf Social Media blieb begrenzt – obwohl die Serie dokumentarisch arbeitet. Die Umbenennung in UNTOLD DPM und der Aufbau einer eigenen Plattform waren die Konsequenz.

„Das Wort im alten Titel hat für uns als unabhängige Filmemacher viele Türen geschlossen“, sagt Dellemann.

Das vollständige Archiv ist ausschließlich über UNTOLD-DPM.com verfügbar. Kostenlose Teaser erscheinen weiterhin auf Instagram, YouTube und X.

Fakten auf einen Blick