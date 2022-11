Star-Act Alphaville unterstützt Talent Tammo im großen Finale von The Voice of Germany

Mit ihren weltweit erfolgreichen, legendären Hits wie „Forever Young“, „Big In Japan“ oder auch „Sounds Like A Melody“ zählt Alphaville nach fast 40 Jahren Bandgeschichte zu den größten deutschen Synth-Pop-Exporten und bekanntesten Bands der deutschen Pop-Geschichte, die auch international große Erfolge gefeiert hat. Alphaville prägt die aktuelle Musikszene bis heute wie nicht nur die zahlreichen Cover namhafter junger Künstler u.a. von „Forever Young“ beweisen, sondern auch das im September veröffentlichte Album „Eternally Yours“ (VÖ: 23.09.2022 / Edel Neue Meister): Die Neueinspielung der größten Hits der Band inklusive des neuen Titel-Songs in grandiosen Orchesterarrangements konnte sich direkt auf Platz 2 der Offiziellen Album-Charts platzieren.



Als einer von vier exklusiven Star-Acts wird Alphaville-Frontsänger Marian Gold heute Abend zur Primetime beim großen The Voice Of Germany-Finale der aktuellen Staffel (Ausstrahlung 20:15h / Sat.1) gemeinsam mit dem Talent Tammo (Team Rea Garvey) bei seiner Performance des Alphaville-Klassikers „Forever Young“ live auf der Bühne stehen.



Für die im Frühjahr 2023 geplante Tournee durch die großen Konzertsäle in Deutschland, Österreich und der Schweiz konnte, wie schon für die Album-Produktion, das Deutsche Filmorchester Babelsberg gewonnen werden, das mit ihrer großen Erfahrung zwischen Pop, Film und Klassik der perfekte musikalische Partner für das Projekt ist. Der Ansturm auf die Tickets ist so groß - die ersten Städte sind bereits restlos ausverkauft -, dass bereits jetzt sieben Zusatztermine (u.a. Dresden, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin und Hamburg) angekündigt werden konnten.



Nach dem Auftritt beim The Voice Of Germany-Finale stehen auch für Dezember zahlreiche TV-Termine für Alphaville an. Darüber hinaus wird „Eternally Yours“ am 25. November dieses Jahres in limitierter Auflage als weiße Vinyl-Pressung erscheinen - ein Must Have für alle Sammler und Alphaville-Fans. Die ebenfalls streng limitierte Goldene Vinyl war kurz nach Veröffentlichung bereits nahezu ausverkauft.

Weitere Infos auf der Alphaville Homepage: https://www.alphaville.info

PR Kontakt:

Fürste PR / Melanie Fürste

@email

Mob.: +49 (0)162-10 71 224