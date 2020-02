Dietrich Bonhoeffer – 75. Todestag am 9. April 2020

„Von guten Mächten umgeben“ – unter diesem Titel erscheint zu Ehren von Dietrich Bonhoeffer und anlässlich seines 75. Todestags im Bad Camberger Präsenz Verlag ein mit Bildern von Oskar Koller gestalteter hochwertiger Geschenkband. Die Bonhoeffer-Expertin Jutta Koslowski hat dafür Briefe und weitere Texte ausgewählt, die der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime zur Zeit der Haft im Berliner Gestapo-Gefängnis in den Jahren 1943 und 1944 verfasst hat. Ein Auszug aus dem letzten Brief an seine Verlobte Maria von Wedemeyer ist als Original-Handschrift ebenfalls enthalten – der Brief, an dessen Ende das berühmt gewordene Gedicht „Von guten Mächten treu und still umgeben“ steht.

