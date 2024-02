David Gerstein wird 80 Jahre

Der isralische Künstler David Gerstein feiert im Jahr 2024 seinen 80. Geburtstag. FRANK FLUEGEL GALERIE mit Standorten in Kitzbühel/Österreich und Nürnberg/Deutschland gratuliert von ganzem Herzen zu diesem Ereignis.

David Gerstein wurde im November 1944 in Jerusalem (Israel) geboren. Er lebt und arbeitet in der Nähe von Tel Aviv. Gerstein ist ein etablierter und international renommierter Künstler. Seine Kunstwerke befinden sich in zahlreichen Museen weltweit. Viele Städte haben in den letzten Jahren monumentale Außenskulpturen für Parks oder Gärten angekauft, wie z. B. Singapur mit der über 4 Meter hohen Skulptur „Momentum“.

David Gerstein wurde auf mehreren Kontinenten ausgebildet (Bezalel Academy in Jerusalem, Ecole Supérieure des Beaux-Arts in Paris, Art Student League in New York und St Martin's School of Art in London) und hat im Laufe seiner 50-jährigen Karriere eine hybride Praxis und Ästhetik entwickelt; an der Schnittstelle von Pop Art, Minimalismus und optischer Kunst, wobei er diese pluralistische und kosmopolitische Dimension widerspiegelt: eine vibrierende Schöpfung.

Sein Ansatz zeichnet sich durch das Ausschneiden von Formen und Figuren aus; eine Vorgehensweise, die er mit seiner Kindheit und Jugend in Verbindung bringt, als er seinem Vater in dessen Lederschneiderei half. Ebenso zentral ist die Farbe, die immer kräftiger und poppiger wird und den Werken Bewegung verleiht. Diese meist aus Aluminium ausgeschnittenen, und aus mehreren Schichten bestehenden Wandskulpturen, erinnern an die Cutouts und Steelcuts seiner Künstlerkollegen Tom Wesselmann oder Alex Katz.

David Gerstein schneidet Stahl und Aluminium aus und lackiert sie, um seine Figuren und Szenen in dreidimensionale Strukturen und Wandgestaltungen einzubetten, die sowohl unveränderlich als auch pulsierend sind. Die von ihm geschaffenen "Bilder" und Kompositionen stammen aus der Welt der Kindheit, aus dem Alltag, der Familie, dem Sport, der Musik, dem Stadtleben, der Tier- und Pflanzenwelt. Die verschiedenen Schichten sind im Abstand von etwa 5 cm an der Wand montiert und lassen so Einblicke aus verschiedenen Perspektiven zu. Ganz ähnlich wie auch bei den Cutouts von Alex Katz die bei FRANK FLUEGEL GALERIE zu kaufen sind, werfen diese Schatten und grafische Muster an die Wand und verschmelzen dadurch mit dem Raum in dem sie ausgestellt sind.

Zu David Gersteins monumentalen Werken im öffentlichen Raum zählen seine Skulpturen für das Hsinchu-Stadion in Taiwan (2002); seine Ausstellungen an der Hebräischen Universität Jerusalem (1985, 1999 und 2003); sein Presence-Present-Projekt für die Jerusalem Biennale of Jewish Contemporary Art (2015); oder kürzlich (2017) seine Skulpturen für den Nationalpark in der Provinz Guizhou, China. Seine Arbeiten wurden auch im Ramat-Gan Museum, im Performing Arts Center in Tel Aviv, im Ashod Museum of Art, im MoBY (Museen von Bat Yam), im Haifa Museum of Contemporary Art ausgestellt.

1970 arbeitete David Gerstein zehn Jahre lang mit figurativer Kunst in der Malerei.

Dann versuchte er einen anderen Weg zu finden, um seine Ideen auszudrücken, der etwas Persönlicheres war. Seine Wahl war, sich der Skulptur so weit wie möglich anzunähern und gleichzeitig seine Identität als Maler zu bewahren. Der Auslöser für den Wechsel von der Malerei zur Wandskulptur war der Besuch des Künstlers bei der Retrospektive von Franck Stella im MOMA in New York im Jahr 1987. Er verstand die Bedeutung der Skulptur, der Bewegung, der Volumen und der Reliefs. Von da an entschied er sich für eine neue künstlerische Richtung, diejenige, die ihn weltweit bekannt und erfolgreich machen sollte: Die Wandskulptur.

Unzählige Shows und Ausstellungen von David Gerstein folgten in der ganzen Welt bis heute. Natürlich begleitet von Auszeichnungen und Preisen auf der ganzen Welt. David Gerstein ist wie viele Künstler bis heute aktiv. Er lebt und arbeitet heute in der Nähe von Tel Aviv in Israel wie auch die Künstlerin Orit Fuchs, die der Galerist Frank Fluegel international vertritt.

Seitdem erfahren die Kunstwerke von David Gerstein eine solide Preisentwicklung. Durch die Vielzahl an Museen und Sammlungen die im Laufe der Jahre seine Kunstwerke gekauft haben bleiben diese in jedem Fall im Wert stabil.

"Ich bin in meiner Natur ein Maler. Auch wenn ich Werke schaffe, die der Skulptur nahe kommen, denke ich sie wie Gemälde". sagt David Gerstein in einem Interview 2018.

Zunächst schnitzte er aus Holz, doch in den frühen 80er Jahren, als sich die Lasertechnik verbreitete, verwendete er Stahl. Von da an war dies eine Revolution für seine Arbeit. Schließlich gelang es ihm, seine Wandskulpturen aus Metall zu schaffen, die heute sein Markenzeichen sind. David Gerstein schafft es, Schattenspiele und Überlagerungen mit dem Material zu erzeugen und den Sammler zu überraschen!

Die Wandskulpturen entstehen aus einer zeichnerischen Vorarbeit. Diese Zeichnung wird vom Computer bearbeitet, sodass das Metall mit dem Laser ausgeschnitten werden kann. Alle Skulpturen werden von Hand mit Autokarosserielack lackiert, weshalb sie so glänzend aussehen. Diese perfekte Konservierung ist unter anderem der Grund warum Kunstwerke von David Gerstein so wertbeständig sind. Im Gegensatz zu Grafiken auf Papier sind diese unempfindlich und unterliegen keiner natürlichen Alterung.

Nun im Jahr 2024, wo der Künstler David Gerstein seinen 80. Geburtstag feiert, sagt er: "Je älter ich werde, desto jünger werden die Farben. Ich möchte eine Philosophie vermitteln, Bilder fröhlicher, farbenfroher und fröhlicher zu gestalten".

