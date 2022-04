Ausstellung: Andreu Alfaro Skulpturen | Zeichnungen | Originalgrafik – Stiftung für Konkrete Kunst Roland Phleps

Seit seiner Schulzeit war die Zeichnung für Andreu Alfaro immer schon ein Thema, welches er besonders verfolgte. Sie dokumentiert die Auseinandersetzung mit Formproblemen und die Entwicklung von Ausdrucksformen, die in engem Zusammenhang mit den bildhauerischen Lösungen stehen. Die Weltausstellung 1958 in Brüssel, der Besuch der Ausstellung "50 ans d’Art Moderne", - dort Begegnungen mit den Werken Brâncușis, Giacomettis, Richiers u.a.sind für ihn der Anlass, sich intensiver mit dem Thema Skulptur zu befassen.

Zu sehen sein werden Arbeiten aus Stahl, Cortenstahl, Zeichnungen und graphischen Zyklen, unter anderem auch Fotos von Großplastiken und die komplette Folge "Goethe - Alfaro - die römischen Elegien".

Mit großer Spontanität deutet der Künstler in nur wenigen, einfach verlaufenden, schwung-vollen Linien die Kontur seiner Skulpturen an. Indem sie der Masse ausweichen, weisen sie eine große Transparenz auf. Der anfangs "leere" Raum wird zum bildhauerischen Material; die Plastiken, die aus dünnen Stahlrohren gefertigt sind, gleich den mit dem Zeichenstift ausgeführten Zeichnungen.

Alfaro erhielt zahlreiche Auszeichnungen für sein bildhauerisches Schaffen, darunter 1981 den spanischen Nationalpreis für Bildhauerei. Seine Arbeiten wurden und werden in Galerien, Museen und 1995 auf der "XLVI Bienal de Venezia, Pabellon de España" gezeigt. Seine Skulpturen befinden sich in wichtigen privaten und öffentlichen Sammlungen der ganzen Welt. Großskulpturen des Künstlers finden man an öffentlichen Plätzen in Spanien, in den USA in New York, in Deutschland in Frankfurt, Koblenz, Mainz, Mülheim/Ruhr, München und Nürnberg.

Andreu Alfaro wurde 1929 in Valencia geboren und verstarb 2012 ebendort.