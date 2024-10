Mr. Brainwash - Whimsical Mountains - Kitzbühel

Bereits zum sechsten Mal in Folge zeigt die FRANK FLUEGEL GALERIE in Kitzbühel in den historischen Räumen des 480 Jahre alten Mantler-Hauses in der Josef-Pirchl-Str. 6 neue Werke des US-amerikanischen Street Art Künstlers Mr. Brainwash unter dem Titel „Whimsical Mountains“.

Die Ausstellung mit bekannten Werken des internationalen Street Art Stars wird im Oktober 2024 eröffnet und ist bis Dezember 2024 in Kitzbühel zu sehen.

Wie jedes Jahr seit 2018 werden in der FRANK FLUEGEL GALERIE in der Gamsstadt unterhalb des Hahnenkamms Street Art Werke ausgestellt. Die bisherigen Ausstellungen waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, da Besitzer größerer Chalets und Grundstücke auf der Bichlalm, am Lebenberg oder am Schwarzsee ihre neuen Domizile meist mit Kunst schmücken.

In der Ausstellung sind seine Hauptwerke „Everyday Life - Follow Your Dreams“, „Einstein - Love is he Answer“,„ Banksy Thrower“, „Balloon Girl“, „Juxtapose“, „Never Never Give Up“ und „Charlie Chaplin“ zu sehen. Originelle Unikate auf Papier in Mischtechnik und Schablonentechnik, aber auch Gemälde auf Holz, Stahl oder Beton. Wie immer bei Mr. Brainwash mit viel Sprühfarbe unter dem Motto „Life is Beautiful“.

Thierry Guetta wurde 1966 in Garges-lès-Gonesse bei Paris geboren und lebt seit seinem 15. Lebensjahr in Los Angeles. 2008 fand seine erste Ausstellung „Life is Beautiful“ in Los Angeles statt und wurde mit über 50.000 Besuchern schnell zum Publikumsmagneten. In seinem Dokumentarfilm „Exit through the Giftshop“ begleitete Mr. Brainwash die Streetart-Legende Banksy bei der Arbeit. Durch ihn kam er in die Streetart-Szene und begann, selbst Kunst zu schaffen. Der Film wurde 2011 für einen Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert. Im Gegensatz zu Banksy gab Mr. Brainwash jedoch seine Identität preis und stieg schnell zum Superstar der Streetart-Szene auf. Die Ausstellungen von Thierry Guetta, wie Mr. Brainwash mit bürgerlichem Namen heißt, wurden zu Publikumsmagneten, und Madonna beauftragte ihn mit der Gestaltung des Albumcovers „Celebration“.

FRANK FLUEGEL GALERIE mit Standorten in Nuernberg und Kitzbuehel ist seit über zwanzig Jahren fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art, Streetart und zeitgenössischen Kunst.

Der Kunstsammler findet Kunstwerke, Grafiken und Unikate von angesagten und aufstrebenden Künstlern wie Adam Handler, Katherine Bernhardt, Sol Felpeto, Jon Burgerman, Alex Katz, David Shrigley, Kenny Scharf, Hunt Slonem, Orit Fuchs, Nathan Paddison, Fanny Brodar oder Julian Opie zu marktgerechten Preisen.

Selbstverständlich sind auch original Editionen und Gemälde stark gesuchter und werthaltiger Künstler wie Andy Warhol, Mel Ramos, Roy Lichtenstein, Harland Miller, Tom Wesselmann, Sean Scully, Gerhard Richter, Ross Bleckner, Allen Jones, Thomas Ruff oder Mel Bochner im Verkauf. Die bei Sammlern weltweit beliebten Künstler David Gerstein, Peter Doig, Jeff Koons, Tracey Emin, Raqib Shaw, Derrick Adams und Robert Longo sind ebenfalls im Portfolio der international bekannten Galerie vertreten.

Das rasant wachsende Segment der Street Art wird von erfolgreichen Künstlern wie Mr. Brainwash (Thierry Guetta), XOOOOX, Punk Me Tender, BAMBI, Fringe the Artist, Max Mavior oder John Crash Matos bestens vervollständigt.

Natürlich hat die inhabergeführte Galerie auch Designobjekte, Bilder und Vintage Möbel von Maurizio Cattelan, Paul Smith, Richard Orlinski oder Pierre Jeanerette zum Kauf im Angebot.

In regelmäßigem Wechsel finden Ausstellungen und Shows in den zentral gelegenen Galerieräumen in Nuernberg und Kitzbuehel statt. FRANK FLUEGEL GALERIE - The Art of Reinventing Value. Im einzigartigen Online Shop kann der Sammler die Kunstwerke rund um die Uhr kaufen. Internationale Messeteilnahmen und Soloshows runden das Programm der renommierten Galerie ab.

Viele der angebotenen Kunstwerke kann der Sammler bei einem Besuch vor Ort sofort kaufen und mitnehmen, da diese lagernd sind. Bei einigen Künstlern ist aufgrund der hohen Nachfrage mit steigender Preisentwicklung zu rechnen. Werke können im Preis steigen (Diese Wertentwicklung ist beim Investor durchaus erwünscht) und alte Preise können damit Ihre Gültigkeit verlieren.



