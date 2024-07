David Shrigley - Pink Pink Summer

David Shrigley ist ein britischer Künstler. Er lebt und arbeitet heute in Glasgow. Er wurde 1968 in Macclesfield, England geboren und hat an der Glasgow School of Art studiert. Shrigley ist in erster Linie für seine satirischen Zeichnungen mit Text bekannt, die sich mit schwarzem Humor über die Banalität alltäglicher Situationen lustig machen und sie zur Schau stellen. Der Großteil seines Werkes besteht aus Zeichnungen, Skulpturen, Installationen und Malerei. Als großer Musikfan gestaltet er auch immer wieder Plattencover.

Seinen eigenen Stil bezeichnet David Shrigley als „Eine Art kunstvolles Gekritzel, gepaart mit einer nicht so schönen Handschrift.“ Von seinen Professoren als „zu lustig“ bezeichnet, hat Shrigley allerdings schon immer gespürt, dass er „nur so und nicht anders zeichnen will.“ Seriöse Kunst könne auch lustig sein, und das Gegenteil von seriöser Kunst sei nicht lustige, sondern schlechte Kunst, so David Shrigley.

David Shrigley lebt außerhalb von Glasgow und zeichnet bis heute Cartoons für Publikationen wie den Guardian oder den New Statesman. Er war 2013 für den Turner Prize nominiert, nach seiner großen Retrospektive in der Hayward Gallery in London mit dem Titel „Brain Activity“. Anfang 2014 wurde er beauftragt, eine Skulptur für den vierten Sockel des Trafalgar Square zu gestalten, die dort ausgestellt wurde. „Really Good“ wurde im September 2016 für die Fourth Plinth Commission enthüllt. Von 2015 bis 2018 reiste die vom British Council organisierte Ausstellung „Lose Your Mind“ an sechs Orten um die Welt, darunter nach Shanghai, China, Seoul und Mexiko. Im Januar 2020 wurde David Shrigley die Auszeichnung „Officer of the Most Excellent Order of the British Empire“ (OBE) verliehen. Im März 2020 nominierte Ruinart Champagner David Shrigley als seinen Artist „Carte Blanche“ für 2020.

David Shrigley’s Kunstwerke befinden sich in bedeutenden internationalen Sammlungen, darunter das Museum of Modern Art, New York, USA, das Art Institute of Chicago, Illinois, USA, das Museum Ludwig, Köln, Deutschland, die Pinakothek der Moderne, München, Deutschland, das Statens Museum für Kunst, Kopenhagen, Dänemark, die Thyssen-Bornemisza-Stiftung für Zeitgenössische Kunst, Wien, Österreich, die Schottische Nationalgalerie für Moderne Kunst, Edinburgh, Schottland, die Tate, London, England, und der British Council, London, England, die Nationalgalerie von Victoria, Melbourne, Australien.

Die Pinakothek der Moderne in München widmete David Shrigley 2014 die erste große Solo Ausstellung in Deutschland. Der Künstler hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten und ihm sind inzwischen mehrere Shows und Austellungen jedes Jahr gewidmet.

FRANK FLUEGEL GALERIE vertritt den Künstler David Shrigley seit 2019 an den Standorten Nürnberg und Kitzbühel und zeigt seine Kunstwerke in regelmässigen Ausstellungen.

Im Januar 2022 wurden mehrere neue Auktionsrekorde für den britischen Künstler David Shrigley im Auktionshaus Phillips London Evening & Day Editions 19-20 Januar 2022 aufgestellt.

Die Originaldrucke „Fast Train“, „I have never seen you“ oder „To Hell with Zoos“ wurden neben „Stop Panicking Goose“ zu neuen Rekordpreisen verkauft. Im Januar 2023 wurde die Grafik „To Hell with Zoos“ die einen Pinguin zeigt bei Phillips Auktionen in London zu 10,700 GBP also rund 13,000 Euro verkauft.

FRANK FLUEGEL GALERIE mit Standorten in Nuernberg und Kitzbuehel ist seit über zwanzig Jahren fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art, Streetart und zeitgenössischen Kunst.

Der Kunstsammler findet Kunstwerke, Grafiken und Unikate von angesagten und aufstrebenden Künstlern wie Adam Handler, Katherine Bernhardt, Sol Felpeto, Jon Burgerman, Alex Katz, David Shrigley, Kenny Scharf, Hunt Slonem, Orit Fuchs, Nathan Paddison, Fanny Brodar oder Julian Opie zu marktgerechten Preisen.

