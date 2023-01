HARD TIMES CREATE STRONG MINDS by MAX MAVIOR

Die mit Spannung erwartete Vernissage von Max Mavior findet am Donnerstag den 19. Januar 2023 um 14:00 Uhr in der Frank Flügel Galerie in Kitzbühel parallel zu dem berühmten Hahnenkammrennen auf der Streif statt. Max Mavior präsentiert seine neuesten Kunstwerke unter dem Motto "Hard Times Create Strong Minds" vor einem renommierten Publikum in Kitzbühel unterhalb des Hahnenkamms.

Die Ausstellung dauert vom 19.01.2023 bis 15.02.2023. Die Vernissage ist am 19.01.2023 von 14:00 - 18:00 Uhr für geladene Gäste.

Als besonderes Highlight werden vor Ort die exklusiven Bentley Bomber Ski von Max Mavior veredelt und damit zum ultimativen Unikat.

Ebenso präsentiert Bentley während der Vernissage in Kitzbühel die neuen Modelle des Bentley Bentayga EWB.

Für Max Mavior ist es mehr als nur eine Kunstausstellung - mit seinen Gemälden will er den Gründergeist, den Mut und die Hürden des Lebens unserer Vorfahren in der realen Welt verkörpern.

Max Mavior: “Schon immer war die Menschheit im Aufbruch, suchte neue Wege und Innovationen. Der Weg zum Erfolg ist jedoch oft mit einer ständigen Neuerfindung seiner selbst verbunden und ähnelt einer Wiederauferstehung.”

Durch seine Kunst setzt sich Max Mavior mit existenziellen Fragen des Lebens auseinander. Leben und Tod, Freude, Mut, Reichtum und Macht sind Themen die sich in seinen Bildern zeigen. Der zentrale Punkt in seiner Kunst ist der Sinn und die Vergänglichkeit des Lebens und der ständige Kampf mit sich selbst, um dabei Mut zu fassen und aus Niederlagen motivierende Ideen zu schöpfen sowie neue Wege zu gehen.

Darüber hinaus soll dieser Mut dazu verhelfen, die Höhen und Tiefen des Lebens zu meistern, um am Ende ein Vermächtnis zu hinterlassen und unsterblich zu werden.

Durch die abstrakte expressionistische Darstellung der Figuren sowie der besonderen Art der Linienführung entsteht in seinen Bildern ein Eindruck von Lebendigkeit. Die kraftvollen Farbkombinationen wecken bei der Betrachtung elektrisierende Emotionen und verkörpern Energie und Lebensfreude.

Max Mavior: “Wir alle sind Teil dieses Spiels und wir können es gewinnen.”

FRANK FLUEGEL GALERIE mit Standorten in Nuernberg und Kitzbuehel ist seit über zwanzig Jahren fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art, Street Art und zeitgenössischen Kunst.

Der Kunstsammler findet original Kunstwerke, Grafiken und Unikate von Adam Handler, Alex Katz, David Shrigley, Kenny Scharf, Hunt Slonem, Mel Bochner, Nathan Paddison, Fanny Brodar, Mel Ramos, Roy Lichtenstein, Andy Warhol oder Julian Opie zu realistischen Preisen. Aber auch Editionen und Grafiken von Harland Miller, Katherine Bernhardt, Tom Wesselmann, Sean Scully, Gerhard Richter, Ross Bleckner, Allen Jones, Thomas Ruff, David Gerstein, Peter Doig, Jeff Koons, Tracey Emin, Raqib Shaw und Robert Longo sind im Verkauf.

Ebenso sind weitere angesagte Street Art Künstler in der Galerie vertreten wie Mr. Brainwash (Thierry Guetta) , XOOOOX, Punk Me Tender, BAMBI, Fringe Southafrica, Max Mavior und John Crash Matos.

Natürlich hat die Galerie auch Designobjekte von Maurizio Cattelan, Paul Smith, Richard Orlinski oder Philippe Starck oder Pierre Jeanerette zum Kauf im Angebot.

In regelmäßigem Wechsel finden Ausstellungen in den zentral gelegenen Galerieräumen in Nuernberg und Kitzbuehel statt. Im Online Shop kann der Sammler die Kunstwerke rund um die Uhr kaufen. Internationale Messeteilnahmen und Solo Shows runden das Programm ab.

Viele der angebotenen Kunstwerke kann der Sammler sofort kaufen und mitnehmen, da diese lagernd sind. Bei manchen Künstlern ist aufgrund der hohen Nachfrage mit steigender Preisentwicklung zu rechnen. Werke können im Preis steigen (Diese Wertentwicklung ist beim Investor durchaus erwünscht) und alte Preise können damit Ihre Gültigkeit verlieren.

FRANK FLUEGEL GALERIE

Obere Woerthstrasse 12

90403 Nuernberg

Josef-Pirchl-Str. 6

6370 Kitzbuehel

AUSTRIA

https://www.frankfluegel.com