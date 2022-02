XOOOOX - Yellow Snow bei FRANK FLUEGEL GALERIE

XOOOOX gilt in der Tat als der erste deutsche Straßenkünstler, der neben Banksy auf dem internationalen Kunstmarkt bekannt geworden ist. Obwohl die Werke des Künstlers in der ganzen Stadt zu sehen sind, bleibt seine Identität ein Geheimnis, um gegen den Vorwurf des öffentlichen Vandalismus vorzubeugen.

GALERIE FRANK FLUEGEL eröffnet am Freitag, den 25. Februar 2022 von 19-21 Uhr in Kitbühel die Ausstellung "XOOOOX - Yellow Snow".

Die Ausstellung dauert bis 15. April 2022. Gezeigt werden Unikate und Grafiken des Street Art Künstlers, der als einziger deutscher Graffitikünstler internationale Erfolge feiert. Gezeigt werden zahlreiche Unikate auf Stahl und Holz wie beispielsweise Filo oder Hulla.

Die New York Times empfahl XOOOOX am 17. Oktober 2014 als eines der "12 Treasures of Europe". Das Urban Nation Museum in Berlin erwarb im Februar 2018 ein Werk für seine ständige Sammlung. In Amsterdam wurde 2020 das größte Street Art Museum der Welt in der Lasloods Hall eröffnet. Das Museum wurde von Peter Ernst Coolen auf dem Gelände der NDSM Docks gegründet. Auch XOOOOX-Originale sind dort als Teil der Sammlung zu sehen.

Im Alter von 16 Jahren begann XOOOOX, die unzähligen Vogues seiner Schwester durchzublättern, die Modelle auszuschneiden und sie auf Oberflächen in der Stadt zu kleben. Später wechselte er zu Schablonen. Er versucht, einen Kontrast zum Glamour der Modewelt zu schaffen, indem er die stylischen und makellosen Models auf verwitterte und urbane Oberflächen klebt. In vielen seiner Arbeiten verwendet er auch Logos von Modemarken wie Hermes oder Chanel, die er verfremdet. In manchen Fällen kann dies auch als Hommage verstanden werden, wie es bei Marken der Fall ist, die auf eine lange Tradition zurückblicken. In anderen Fällen jedoch ist es eher eine Kritik an der Überindustrialisierung der Mode und sie laden den Betrachter ein, diese zu hinterfragen.

Im Kölner Auktionshaus Van Ham stellte am 7. Oktober 2020 ein Unikat von XOOOOX einen neuen Auktionsrekord auf. Die Arbeit Laguna Bay (Schablone auf Metall) erreichte 8.925 € oder 10.000 US $.

FRANK FLUEGEL GALERIE mit Standorten in Nuernberg und Kitzbuehel ist fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art, Street Art und zeitgenössischen Kunst.

Der Kunstsammler findet original Kunstwerke, Grafiken und Unikate von Adam Handler, Alex Katz, David Shrigley, Hunt Slonem, Nathan Paddison, Roy Lichtenstein, Andy Warhol oder Julian Opie. Aber auch Editionen und Grafiken von Harland Miller, Katherine Bernhardt, Tom Wesselmann, Sean Scully, Gerhard Richter, Ross Bleckner, Allen Jones, Thomas Ruff, David Gerstein, Peter Doig, Jeff Koons, Tracey Emin, Raqib Shaw und Robert Longo.

Ebenso sind weitere angesagte Street Art Künstler in der Galerie vertreten wie Mr. Brainwash, XOOOOX, Punk Me Tender, BAMBI, Fringe Southafrica und John Crash Matos.

Natürlich hat die Galerie auch Designobjekte von Maurizio Cattelan, Paul Smith, Richard Orlinski oder Philippe Starck oder Pierre Jeanerette zum Kauf im Angebot.

In regelmäßigem Wechsel finden Ausstellungen in den zentral gelegenen Galerieräumen in Nuernberg und Kitzbuehel statt. Im Online Shop kann der Sammler die Kunstwerke rund um die Uhr kaufen. Internationale Messeteilnahmen runden das Programm ab.

