Der 1937 erstmals erschienene Bestseller„Think and Grow Rich“ („Denke nach und werde reich“) von Napoleon Hill wurde über 70 Millionen Mal verkauft. Diesem Bestseller lagen Vortragstexte zugrunde, die von I-Bux.Com auf insgesamt 916 Seiten unter dem Titel „Erfolgsgesetze in sechzehn Lektionen“ in drei Bänden (Format jeweils: 12 x 19 cm, ISBN: 978-3-7439-3018-6, 978-3-7439-4265-3 und 978-3-7439-4720-7) sowohl in Druckform als auch als PDF und für Kindle herausgegeben wurden. Die Druckfassungen sind beim Hamburger Verlag Tredition GmbH erschienen. In den sechzehn Kapiteln findet der Leser die von Hill zusammengetragenen Weisheiten und Empfehlungen der 500 erfolgreichsten Persönlichkeiten der Jahrhundertwende.

