Literaturtage in Büsum / Lesungen und Workshops

Der Verband der Schriftsteller Schleswig-Holstein e.V. veranstaltet in jedem Jahr ein Treffen für Literaturfreunde. Mitglieder des Verbands lesen aus ihren Werken, Schüler und Schülerinnen wetteifern um Preise in einem Schreibwettbewerb, Workshops geben Anregungen für die eigene Arbeit an literarischen Texten. Und es besteht die Gelegenheit zum Austausch an allen Tagen. Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen. Lediglich die Jahresversammlung des Vereins, die in die Tage eingebettet ist, richtet sich vornehmlich an die Mitglieder. Dem Verein gehören knapp 90 Mitglieder an.

Die Literaturtage finden an wechselnden Orten statt, so dass Schleswig-Holstein im Laufe der Zeit in alle Himmelsrichtungen literarisch bereist wird. Im vergangenen Jahr wurde nach Kaltenkirchen im Kreis Segeberg eingeladen, 2022 heißt das Ziel Büsumer Deichhausen, eng benachbart zu Büsum in Dithmarschen.

Literaturtage 2022 in Büsumer Deichhausen.

Freitag 16.09.2022

~~~~~~~~~~~~~

Eröffnung 15:00 Uhr – Grußworte der Kreispräsidenten Frau Borwieck-Detlefs

und des 1. Vorsitzenden.

15:15 – 17:00 Uhr – Lesungen: Autoren stellen ihre Texte vor zum Motto der Literaturtage: Soweit die Worte reichen.

Es lesen: Klaus Landahl, Heidi Bols-Blum, Michael Stenzel, Ingrid Metz-Neun, Karsten Blaas, Jens Westermann, Reinhard Großmann, Kim Rylee

17:30 – 19:00 Uhr

Herbert Kummetz führt durch den 1. Workshop der Literaturtage 2022:

–- Baustahl meets Elfchen –- Thomas Vogels Skulpturen mit einfachen Versen bedichten.

21:00 Uhr Lesung Gruselgeschichten –

Es lesen u.a.: Heidi Bols-Blum, Gudrun Thomas Feuker, Kim Rylee

Samstag 17.09.2022

~~~~~~~~~~~~~~

11:00 Jahreshauptversammlung des Verbandes

15:30 – 16:45 Uhr Georg von Sternberg führt durch den 2. Workshop der Literaturtage.

A: »Kreatives Schreiben«,

vom ersten Gedanken zum Text.

B: »Dialoge schreiben«

17:15 – 19:00 Uhr Autorenlesung zu den Themen: Fernweh / Heimweh / MeerWorte

Es lesen u.a.: Heidi Bols-Blum, Kim Rylee, Michael Stenzel, Gudrun Thomas Feuker,

Uli Borchers, Kim Rylee

danach Get together

Sonntag 18.09.2022

~~~~~~~~~~~~~~

11:00 Uhr: Schülerlesung – Schülerinnen und Schüler lesen ihre Texte zum Thema: "MeerWorte" Danach öffentliche Preisvergabe.

12:30 Uhr Get together