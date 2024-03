Neuerscheinung 2024: Roman "Jolanda und Kirsten"

Zum Inhalt: Eine Brieffreundschaft in Jugendjahren ist der Grundstein. Die 1,60 Meter kleine Schwäbin Jolanda und das 1,80 Meter große Nordlicht Kirsten sind sich seitdem in inniger Freundschaft verbunden. Diese Verbundenheit war und ist ein hilfreicher Begleiter durch alle Wirrungen und Irrungen ihres turbulenten Lebens. Rückblickend reflektieren sie in zahlreichen Episoden ihre gemeinsamen Erfahrungen - mal heiter, mal tragisch, mal bittersüß. Besonders der frühe Tod von Jolandas Ehemann schweißte die Freundinnen zusammen und dank Kirstens Unterstützung fand Jolanda den Weg zurück ins Leben.

Nun steht der sechzigste Geburtstag der beiden vor der Tür. Es soll ein außergewöhnlicher Tag werden, doch die Planung dafür gestaltet sich schwierig. Und wie schon zuvor in all den Jahren voller Höhen und Tiefen wäre es mehr als verwunderlich, wenn das Leben zu diesem Anlass nicht wieder mit Überraschungen aufwarten würde. Dieser unterhaltsame Mutmach-Roman zeigt, dass es im Leben immer weitergeht, selbst nach schwersten Herausforderungen.

"Jolanda und Kirsten" ist das dritte Werk von Regina Rothengast nach "Meine wundervolle Weihnachtsmischung" und "Sandalen im Winter".

Die Autorin: Regina Rothengast, geboren 1958, lebt in einem kleinen Dorf im Main-Tauber-Kreis. Sie ist glücklich verheiratet, Mutter einer erwachsenen Tochter und eines erwachsenen Sohnes, ihr ganzer Stolz sind die beiden Enkeltöchter. Als frischgebackene Ruheständlerin widmet sich die Autorin nun vermehrt dem Schreiben und engagiert sich in ihrer Freizeit in verschiedenen Vereinen, wenn es ihre Zeit zulässt.

Bibliografische Daten: Autorin Regina Rothengast, 1. Auflage, 12 cm Breite x 19 cm Höhe, 354 Seiten, Softcover, Umschlagveredelung, Folienkaschierung matt, Buchpreis: 15,99 €, ISBN: 978-3-948818-23-4, eBook, über Xinxii: weltweiter Vertrieb auf führenden internationalen Shop- und Streaming-Plattformen, Buchpreis: 10,99, ISBN: 978-3-948818-24-1. Weitere Informationen unter Verlag Renate Brandes