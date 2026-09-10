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Ethylenoxid - unsichtbares Risiko in Lager und Logistik

10. September 2026, 18:49
Breitscheid, Kreis Neuwied,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Ethylenoxid (EtO) ist ein Gas, das häufig zur Sterilisation medizinischer Produkte verwendet wird. Bei der Lagerung kann es noch monatelang aus den Kartonverpackungen und unter der Kunststofffolie austreten. Dies geschieht allmählich, und da das Gas unsichtbar ist und eine hohe Geruchsschwelle hat, können die Konzentrationen in Lagerhallen erheblich ansteigen.

Ehtylenoxid - Risiko in Lager und Logistik

Ehtylenoxid - Risiko in Lager und Logistik
© Euromate, Breda

Das Einatmen von Ethylenoxid (EtO) ist hochgefährlich, da es ein giftiges und krebserregendes Gas ist, das zu schweren Gesundheitsschäden führen kann. Folgen einer EtO-Exposition umfassen Lungenschäden, die zu anhaltenden Atemwegsproblemen oder sogar chronischen Erkrankungen wie Bronchiolitis oder Bronchiektasie führen können. Es kann das Erbgut verändern und ist somit auch ein Genotoxikum.

 

Ethylenoxid, was ist das?

EtO ist als CMR-Stoff anerkannt; das heißt, es handelt sich um einen Stoff, der krebserzeugend (C), erbgutverändernd (M) oder reproduktionstoxisch (R) ist. Aufgrund der schwerwiegenden Auswirkungen auf die Gesundheit gibt es keinen sicheren Grenzwert für die Exposition.

In Deutschland legt die Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 900, die Grenzwerte für die Konzentration von Gefahrstoffen in der Luft am Arbeitsplatz festlegt, für Ethylenoxyd  1 ppm oder 1,8 mg/m³ fest. Der Arbeitsplatzgrenzwert (Schichtmittelwerte bei in der Regel täglich achtstündiger Exposition an 5 Tagen pro Woche während der Lebensarbeitszeit) von 1,8 mg/m³ ist ein verbindlicher EU-Grenzwert (2004/37/EG 2017/2398), der in der deutschen TRGS 900 übernommen wurde.

Arbeitgeber sind jedoch für eine sichere Arbeitsumgebung verantwortlich und verpflichtet, die Exposition gegenüber CMR-Stoffen wie EtO so weit wie möglich zu minimieren, auch wenn diese unter dem Grenzwert liegen.

Was können Sie vom HF EtO erwarten?

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© Euromate

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Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

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