Neue Mysteryserie am Bodensee: „I’m awake!“ (AT; 2020)

Wenn unsere Welt über die Ufer des Begreiflichen tritt; wenn Dinge geschehen, die nicht geschehen können – was unternehmen wir dann? Woher wissen wir eigentlich, was wirklich ist – und was Traum? Wenn die Realität unter unseren Füßen nachgibt – zweifeln wir an unserem Verstand? An der Welt? Was sind wir bereit, zu tun, um unsere Welt vor dem Zerbrechen zu bewahren?

