Evenry hat nach eigenen Angaben seit dem Start im Jahr 2025 insgesamt mehr als 30.000 Nutzer in Dänemark und Deutschland erreicht. Die Zahl bezieht sich auf die gesamte bisherige Nutzerbasis und nicht auf wöchentlich aktive Leser.

Die Plattform veröffentlicht Horoskope und astrologische Artikel in deutscher und dänischer Sprache. Ergänzt wird das Angebot durch Online-Rechner, mit denen Interessierte unter anderem Aszendent, Mondzeichen und chinesisches Sternzeichen erkunden können.

Neben den wöchentlichen Horoskopen bietet Evenry inzwischen auch Tageshoroskope für die zwölf Tierkreiszeichen an. Die deutschsprachige Ausgabe ist unter https://evenry.com/de/tageshoroskop erreichbar.

Die Inhalte verstehen sich als astrologische Inspiration und Anregung zur persönlichen Reflexion. Astrologische Deutungen sind keine wissenschaftlich belegten Vorhersagen. Aus der Entwicklung der eigenen Nutzerzahlen lässt sich keine allgemeine Aussage darüber ableiten, ob die Bevölkerung spiritueller wird.

Über Evenry: Evenry ist eine 2025 gestartete, inhabergeführte Astrologieplattform aus Aalborg mit einem zweiköpfigen Team. Das Angebot umfasst Horoskope, Artikel und astrologische Online-Rechner auf Deutsch und Dänisch.