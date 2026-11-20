TikTok Shop eröffnet E-Commerce-Marken die Möglichkeit, Produkte direkt innerhalb der Social-Media-Plattform zu verkaufen. Neben kaufbaren Kurzvideos und Creator-Kooperationen gehört insbesondere TikTok Live Shopping zu den Formaten, mit denen Marken ihre Produkte in Echtzeit vorstellen und mit potenziellen Käufern interagieren können.

Doch für viele Onlinehändler stellt sich eine entscheidende Frage: Wie lassen sich professionelle TikTok-Livestreams umsetzen, wenn weder ein eigenes Studio noch erfahrene Livestream-Hosts oder ein technisches Produktionsteam vorhanden sind?

Die Münchner TikTok Shop und Live Shopping Agentur Scale Solutions bietet hierfür mit ihrem Full-Service-Angebot LiveMAX eine vollständig betreute Lösung. Die Agentur übernimmt die Planung und operative Produktion von TikTok-Shopping-Livestreams für E-Commerce-Marken im eigenen Studio in München.

Das Unternehmen verbindet dabei E-Commerce-Kompetenz mit der täglichen praktischen Erfahrung aus professionellen Livestream-Produktionen.

TikTok Live Shopping auslagern: Welche Aufgaben übernimmt eine Agentur?

Ein professioneller Live-Shopping-Stream ist deutlich komplexer als ein gewöhnliches Social-Media-Video.

Während eines Livestreams müssen Produkte präsentiert, Fragen aus der Community beantwortet und die passenden Artikel über die Shopping-Funktionen der Plattform zugänglich gemacht werden.

Gleichzeitig benötigen Unternehmen zuverlässige Kameratechnik, eine stabile Übertragung und eine eingespielte technische Regie.

Wer diese Leistungen intern aufbauen möchte, benötigt entsprechende Ressourcen und Fachkenntnisse.

Eine spezialisierte TikTok Live Shopping Agentur kann diese operativen Aufgaben übernehmen.

Bei Scale Solutions umfasst das Full-Service-Angebot LiveMAX abhängig von der jeweiligen Vereinbarung unter anderem:

Konzeption und Planung der Livestream-Produktion

Bereitstellung professioneller Livestream-Hosts

Nutzung des eigenen Livestream-Studios in München

Technische Einrichtung und Produktion

Steuerung der Livestream-Regie

Einbindung der TikTok-Shop-Produkte

Darstellung und Koordination grafischer Einblendungen

Technische Betreuung während der laufenden Sendung

Das Ziel besteht darin, E-Commerce-Marken einen professionellen Einstieg in Live Shopping zu ermöglichen, ohne zunächst eine eigene Produktionsinfrastruktur aufbauen zu müssen.

Was muss die E-Commerce-Marke selbst vorbereiten?

Auch bei einer vollständig betreuten Livestream-Produktion bleibt eine enge Zusammenarbeit zwischen Marke und Agentur wichtig.

Die E-Commerce-Marke kennt ihre Produkte, Zielgruppen und geschäftlichen Anforderungen. Die Agentur bringt das technische und operative Produktionswissen ein.

Vor dem Start einer Live-Shopping-Produktion sollten deshalb insbesondere folgende Fragen geklärt werden:

Welche Produkte sollen vorgestellt werden?

Nicht jedes Produkt benötigt die gleiche Form der Präsentation. Bei Kosmetikartikeln stehen beispielsweise Anwendung und Eigenschaften im Mittelpunkt, während technische Produkte häufig zusätzliche Erklärungen und Demonstrationen erfordern.

Welche Informationen benötigt der Livestream-Host?

Damit Produkte fachlich korrekt präsentiert werden können, benötigt der Moderator unter anderem Informationen zu Funktionen, Varianten, Preisen und wichtigen Produkteigenschaften.

Wie erfolgt die Integration in TikTok Shop?

Die relevanten Produkte müssen im TikTok Shop verfügbar sein und für die geplante Sendung verwendet werden können. Erforderliche Zugänge und Berechtigungen sollten vorab abgestimmt werden.

Welche Ziele verfolgt die Marke?

Je nach Ausgangssituation kann der Schwerpunkt auf Produktvorstellungen, der Einführung neuer Artikel, dem Aufbau eines wiederkehrenden Live-Commerce-Formats oder der Unterstützung bestehender Vertriebsaktivitäten liegen.

Die konkrete Aufgabenverteilung wird bei einem Full-Service-Projekt mit der Agentur abgestimmt.

Ein Blick hinter die Kulissen: So funktioniert die Livestream-Produktion bei Scale Solutions

Scale Solutions produziert regelmäßig professionelle TikTok-Live-Shopping-Streams für E-Commerce-Marken im eigenen Münchner Studio.

Dabei übernimmt das Produktionsteam unterschiedliche Aufgaben vor und hinter der Kamera.

Während der Livestream-Host Produkte präsentiert und mit den Zuschauern interagiert, steuert die technische Regie den Ablauf im Hintergrund.

Ein besonders wichtiger Bestandteil ist das Zusammenspiel zwischen Produktpräsentation und TikTok Shop.

Spricht der Moderator beispielsweise über einen bestimmten Artikel, kann die Regie das entsprechende Produkt innerhalb des Livestreams anpinnen.

Zuschauer können dadurch direkt auf das gerade vorgestellte Produkt zugreifen.

Gleichzeitig kann der Moderator Zuschauerkommentare auf einem Bildschirm verfolgen und während der Sendung Fragen beantworten.

Auch grafische Overlays können eingebunden werden, beispielsweise um Produktinformationen oder markenspezifische Elemente visuell darzustellen.

Die Agentur nutzt für diese Aufgaben spezialisierte Livestream-Technik und ein separates Regie-Setup.

Aus der täglichen Arbeit hat sich für das Team insbesondere die Bedeutung eines schnellen Autofokus bei Produktpräsentationen gezeigt.

Wenn Moderatoren Produkte nah an die Kamera halten, muss die Schärfe unmittelbar angepasst werden. Verzögerungen können den Präsentationsfluss unterbrechen und die Darstellung wichtiger Produktdetails erschweren.

Neben der Bildqualität sind eine zuverlässige technische Übertragung und die Abstimmung zwischen Host und Regie entscheidende Bestandteile des Produktionsablaufs.

Warum ein professionelles Studio für Live Shopping sinnvoll sein kann

Ein eigenes Livestream-Studio bietet Unternehmen grundsätzlich mehr Kontrolle über die technische und visuelle Umsetzung einer Produktion.

Dafür müssen jedoch passende Kameras, Beleuchtung, Mikrofone, Regietechnik und weitere Komponenten vorhanden sein.

Hinzu kommt die notwendige Erfahrung, um diese Technik während einer laufenden Verkaufssendung zuverlässig einzusetzen.

Gerade für E-Commerce-Marken, die zunächst Erfahrungen mit TikTok Live Shopping sammeln möchten, kann die Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Agentur deshalb eine Alternative zum Aufbau eines eigenen Studios darstellen.

Mit LiveMAX stellt Scale Solutions die erforderliche Produktionsinfrastruktur im Rahmen der vereinbarten Leistungen bereit.

Die Marke liefert ihre Produkte und die benötigten Informationen. Scale Solutions übernimmt die professionelle Umsetzung der Livestream-Produktion.

Dadurch können sich die beteiligten Unternehmen stärker auf ihr Produktangebot und ihre Markenkommunikation konzentrieren.

TikTok Shop, Creator-Marketing und Advertising als ergänzende Bausteine

Professionelles Live Shopping ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, TikTok für den E-Commerce zu nutzen.

Daneben spielen Creator-Kooperationen und bezahlte Werbemaßnahmen eine Rolle.

Creator können Produkte in eigenen Inhalten vorstellen und damit bestimmte Zielgruppen erreichen. TikTok Shop Advertising bietet Möglichkeiten, passende Angebote und Inhalte durch bezahlte Kampagnen zu unterstützen.

Live Shopping ergänzt diese Formate um die interaktive Produktpräsentation in Echtzeit.

Für E-Commerce-Marken ist deshalb wichtig, zwischen den unterschiedlichen Aufgaben einer TikTok Agentur zu unterscheiden.

Nicht jede Social-Media-Agentur bietet auch operative Livestream-Produktionen an. Ebenso ist die Betreuung von TikTok Shop Advertising nicht automatisch Bestandteil einer reinen Livestream-Produktion.

Scale Solutions bietet neben LiveMAX ergänzende Leistungen in den Bereichen TikTok Shop Advertising, Creator-Kooperationen und E-Commerce an.

Die konkreten Leistungen können entsprechend den Anforderungen des Unternehmens zusammengestellt werden.

Für welche E-Commerce-Marken lohnt sich eine TikTok Live Shopping Agentur?

Eine ausgelagerte Livestream-Produktion kann insbesondere für Marken interessant sein, die physische Produkte verkaufen und diese im direkten Kontakt mit potenziellen Käufern vorstellen möchten.

Dazu gehören beispielsweise Unternehmen aus den Bereichen Beauty, Kosmetik, Fashion, Lifestyle, Consumer Electronics sowie Home & Living.

Auch für D2C-Marken, die bereits über einen eigenen Onlineshop verkaufen und zusätzliche Social-Commerce-Aktivitäten aufbauen möchten, kann das Format relevant sein.

Entscheidend ist jedoch nicht allein die Produktkategorie.

Wichtige Voraussetzungen sind unter anderem ein geeignetes Produktangebot, eine klar definierte Zielgruppe und die Bereitschaft, ausreichend Zeit für Vorbereitung und Weiterentwicklung des Formats einzuplanen.

Der wirtschaftliche Erfolg von Live Shopping hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Reichweite, Nachfrage, Produktangebot und Preisgestaltung. Ein bestimmtes Verkaufsergebnis kann allein durch eine professionelle Produktion nicht garantiert werden.

Scale Solutions als TikTok Shop Agentur für E-Commerce-Unternehmen

Scale Solutions verbindet mit seinem Agenturangebot die technische Durchführung professioneller Live-Shopping-Produktionen mit einem Verständnis für die Anforderungen von E-Commerce-Marken.

Das Unternehmen betreibt ein eigenes Livestream-Studio in München und nutzt seine Produktionsinfrastruktur regelmäßig für betreute TikTok-Shop-Livestreams.

Mit LiveMAX können Marken die operative Durchführung ihrer Live-Shopping-Sendungen vollständig auslagern.

Ergänzende Leistungen im Bereich TikTok Shop Advertising und Creator-Marketing ermöglichen es, weitere Social-Commerce-Aktivitäten in die Zusammenarbeit einzubeziehen.

Für E-Commerce-Unternehmen, die eine TikTok Agentur mit besonderer Spezialisierung auf TikTok Shop und TikTok Live Shopping suchen, bietet Scale Solutions damit unterschiedliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Weitere Informationen zum Full-Service-Angebot LiveMAX: https://scalesolutions.live/pages/live-max