TURM45 – Online Marketing Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene

Referent Philipp Schwarze leitet die Workshops SEO Essentials, SEO Mythen und Local SEO

Philipp Schwarze ist der weitere Referent bei TURM45. Er ist spezialisiert auf die Bereiche SEO (Suchmaschinenoptimierung) und SEA (Suchmaschinenwerbung). Mit Beispielen aus der Praxis, konkreten Handlungsanleitungen zur Kampagnenerstellung und Tipps zum optimalen Vorgehen bei der Optimierung der eigenen Website werden Kursteilnehmende mit einem umfangreichen Grundwissen ausgestattet, das sie direkt in ihren eigenen Projekten zur Anwendung bringen können.

Wer im Internet gefunden werden will, muss sich an einige Regeln halten. Begriffe wie Meta-Angaben, Backlinks, On-Page-Optimierung und Keywords-Recherche sind wohl jedem Website-Betreibenden schon einmal begegnet. Was sich dahinter verbirgt, wie sich eine Website am effizientesten optimieren lässt und an welchen Stellschrauben sich am besten drehen lässt, um bei Google und Co. ganz nach vorne zu kommen, verrät Philipp Schwarze den Teilnehmenden des SEO-Essentials-Workshops. Es gibt jede Menge Halbwahrheiten, „Ich hab gehört“-Geschichten und Gerüchte im SEO-Bereich. Dieser Workshop räumt mit gefährlichem Halbwissen auf und ersetzt vage Ahnungen durch Fakten. Ideal für Einsteiger und alle, die ihr Wissen vertiefen wollen.

Local SEO wird immer wichtiger. Denn mehr und mehr Nutzer verlassen sich auf ihr Handy als Informations- und Orientierungsquelle. Fragen wie: „Wo bekomme ich sonntags frische Brötchen?“ „Welche Werkstatt hat noch auf?“ oder „Wer liefert mir um 22 Uhr noch eine Pizza?“ beantwortet Google zuverlässig. Die Suchmaschine wird so zum Assistenten, der uns alle im Alltag begleitet. Unternehmen müssen die notwendigen Informationen bereitstellen, um Suchende auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Der Local SEO Workshop zeigt, wie das am besten geht.

Konkretes Fachwissen in kompakten Kursen

Ein Workshop dauert rund drei Stunden und kostet 79,- Euro pro Teilnehmenden. Sie finden jeweils dienstags und mittwochs von 17:00 bis 20:00 Uhr in der Königstraße 45, Bad Oeynhausen, in den Räumen der Agentur 40komma6 statt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website – hier können Sie auch direkt Ihre gewünschten Termine buchen.