Typographie im Grafik- und Kommunikationsdesign

Das Seminar »Typografie im Grafik- und Kommunikationsdesign« wurde von Wolfgang Beinert gezielt für Designer, Werbe- und Medienprofis konzipiert. Es bietet einen exklusiven Einblick in die Welt des erstklassigen Grafikdesigns, eine Art »Making of« der Typografie. Anhand realisierter Projekte der letzten 25 Jahre vermittelt es den essenziellen Stellenwert der Typografie im Kommunikationsdesign sowie in verwandten Disziplinen.

Im Detail wird erläutert, wie entscheidend typografisches Know-how für die Umsetzung qualitativ hochwertiger Designleistungen und Medienprodukte ist. Dies gewinnt besonders vor dem Hintergrund an Bedeutung, dass die fortschreitende Entwicklung generativer KI (Künstliche Intelligenz) im grafischen Gewerbe repetitive Aufgaben übernehmen wird.

Die Themenschwerpunkte des Seminars sind Lesbarkeit, Leseprozess, Lesetypografie, Makro-typo­grafie, Mikrotypografie, Schriftklassifikation, Schriftmischung und Schriftwahl.

Das Seminar ist darauf ausgerichtet, kontinuierlich optimiert und den aktuellen fachlichen Anforderungen angepasst zu werden. Es richtet sich u. a. an Artdirektor:innen, Mediengestalter:innen, Verlagshersteller:innen, Grafik-, Web- und Kommunikationsdesigner:innen.

Die Veranstaltung findet im Herbst 2024 in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wien statt.

Termine 2024

Berlin | 22.11.2024

Typografie im Grafik- und Kommunikationsdesign

Seminar am Freitag, 22. November 2024

von 9:00 bis 17:00 Uhr

im Atelier Wolfgang Beinert | Berlin

Berlin-Mitte (Friedrichstraße), Deutschland

Frankfurt am Main | 27.11.2024

Typografie im Grafik- und Kommunikationsdesign

Seminar am Mittwoch, 27. November 2024

von 9:00 bis 17:00 Uhr

in der Evangelischen Akademie Frankfurt

Frankfurt-Altstadt (Römerberg), Deutschland

Hamburg | 25.11.2024

Typografie im Grafik- und Kommunikationsdesign

Seminar am Montag, 25. November 2024

von 9:00 bis 17:00 Uhr

im Literaturhaus Hamburg

Hamburg-Nord (Außenalster), Deutschland

Köln | 26.11.2024

Typografie im Grafik- und Kommunikationsdesign

Seminar am Dienstag, 26. November 2024

von 9:00 bis 17:00 Uhr

im KOMED im MediaPark

Köln-Neustadt-Nord (Mediapark), Deutschland

München | 29.11.2024

Typografie im Grafik- und Kommunikationsdesign

Seminar am Freitag, 29. November 2024

von 9:00 bis 17:00 Uhr

im Ev. Handwerker-Verein v. 1848

München-Ludwigsvorstadt (Stachus/Sendlinger Tor), Deutschland

Stuttgart | 28.11.2024

Typografie im Grafik- und Kommunikationsdesign

Seminar am Donnerstag, 28. November 2024

von 9:00 bis 17:00 Uhr

im Haus der Wirtschaft Baden-Württemberg

Stuttgart-Mitte, Deutschland

Wien | 2.12.2024

Typografie im Grafik- und Kommunikationsdesign

Seminar am Montag, 2. Dezember 2024

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Zeitgeist Vienna Wien, Favoriten/Wieden (Hauptbahnhof), Österreich

Weiterführende Informationen, Fotos und Online-Anmeldung:

https://www.typoakademie.de

PDF-Presse-Downloads: