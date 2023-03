Umweltverträgliche Lösungen für durchdachte Outdoor-Werbung

Jedes Unternehmen ist einzigartig: Damit auch die Strategien und Kommunikationsmittel, die für einen individuell abgestimmten Marketing-Mix benötigt werden. Ob ein potentieller Werbeträger nachhaltig ist, kann bei der Auswahl durchaus eine Rolle spielen. Gleichzeitig rücken Aspekte wie die Designmöglichkeiten, Funktionalität und Wirkung als primäre Faktoren in den Vordergrund. Geht es um eine starke Reichweite und hohe Sichtbarkeit, haben sich Werbebanner längst als effektive Lösung in der Außenwerbung etabliert. In der Gestaltung steht die umweltverträgliche Alternative ihren Vorgängern in nichts nach. Von monochromen Creatives bis hin zu farbenfrohen Bildern lassen sich sämtliche Motive auf recycelbare ÖKO Mesh-Banner drucken, um Zielgruppen für die eigene Marke zu begeistern.

Gerade in Outdoor-Bereichen muss sichergestellt werden, dass die Werbung Wind und Wetter zuverlässig standhält. Im Allgemeinen zeichnen sich Mesh-Banner durch ihr besonderes Material aus, das sowohl wetterbeständig als auch luftdurchlässig ist. Während die netzartige Struktur für eine hohe Widerstandsfähigkeit sorgt, behält das gedruckte Motiv seine Ausstrahlungskraft bei. Auf diesem Wege können ÖKO Mesh-Banner an verschiedenen Standorten selbst bei hoher Windlast eingesetzt werden – beispielsweise an Gebäudefassen oder Baugerüsten.