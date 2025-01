Digitale Innovation: CANEI und dhmp NEXT gestalten betriebswirtschaftliche Beratung neu

Digitale Revolution in der betriebswirtschaftlichen Beratung: CANEI.taxund dhmp NEXT kooperieren Dortmund/Karlsruhe – Mit einer wegweisenden Partnerschaft setzen die CANEI.tax GmbH & Co. KG, eine hundertprozentige Tochter der CANEI AG, und die dhmp NEXT GmbH & Co. KG, eine renommierte Kanzlei für Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung, neue Maßstäbe in der betriebswirtschaftlichen Beratung.

Durch die Kombination modernster Softwarelösungen und fundierter Beratungskompetenz wird Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern der Einstieg in neue Beratungsfelder ermöglicht. Die innovative Software CANEI.control und CANEI.proermöglichen eine intuitive Digitalisierung von Planung, Controlling und Reporting – einfacher, schneller und effizienter als je zuvor. In Kombination mit dem Serviceangebot von dhmp NEXT, insbesondere dem CFO-as-a-Service, wird die betriebswirtschaftliche Beratung zum zentralen Bestandteil moderner Steuerberatung. Der Fokus liegt dabei auf der Unternehmensplanung und der Optimierung kaufmännischer Prozesse.

„Unsere Mission ist es, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer dabei zu unterstützen, ihr Portfolio um hochgradig nachgefragte Beratungsdienstleistungen zu erweitern – möglichst ohne zusätzliche personelle oder technische Ressourcen“, erklärt Marcus Linnepe von CANEI.tax. „Gemeinsam mit dhmp schaffen wir die perfekte Symbiose aus Technologie und Beratungskompetenz.“

„Die Softwarelösungen von CANEI sind die perfekte Ergänzung zu unserem Dienstleistungsangebot. Gemeinsam bieten wir eigentümergeführten Unternehmen eine ganzheitliche Unterstützung, die Transparenz und strategische Weitsicht fördert“, ergänzt Justin Gerweck von dhmp.

Diese Partnerschaft, zunächst auf die Regionen Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz fokussiert, unterstreicht das Ziel, Unternehmen durch nahtlose digitale Lösungen zu unterstützen, um datenbasierte Entscheidungen präzise und strategisch zu treffen.