Cala HQ startet auf Deutsch: Urlaubsplanung für kleine Teams

Cala HQ hat seine Anwendung vollständig auf Deutsch übersetzt. Mitarbeitende können Urlaub und andere Abwesenheiten auf Deutsch beantragen, ihren Resturlaub einsehen und im gemeinsamen Kalender sehen, wer wann fehlt. Verantwortliche können Anträge in derselben Oberfläche prüfen und freigeben. Auch die Einrichtung und die Verwaltung der Urlaubsregeln sind auf Deutsch verfügbar.

Die Idee für Cala HQ entstand aus dem Alltag einer Agentur. Dort wurden Urlaubsanfragen lange über Slack und E-Mail abgestimmt, während die Übersicht in Tabellen gepflegt wurde. Wer einen Antrag genehmigt hatte, wie viele Urlaubstage noch übrig waren und ob sich Abwesenheiten überschnitten, ließ sich oft erst nach mehreren Rückfragen klären. Aus diesem Problem entwickelte Gründer Kristaps Lazda ein Werkzeug, das Anträge, Freigaben, Urlaubssalden und den Teamkalender an einem Ort zusammenführt.

Cala HQ richtet sich an kleine Unternehmen, Agenturen und verteilte Teams, die ihre Urlaubsplanung ohne eine umfangreiche HR-Suite organisieren möchten. Teams können eigene Abwesenheitsarten anlegen und Regeln für den anteiligen Urlaubsanspruch oder die Übertragung von Resturlaub festlegen. Arbeiten Kolleginnen und Kollegen in unterschiedlichen Ländern, zeigt der gemeinsame Kalender auch die jeweils relevanten Feiertage an. Genehmigte Abwesenheiten lassen sich mit Google Kalender und Microsoft Outlook synchronisieren.

Die deutsche Version ist ab sofort verfügbar. Teams mit bis zu fünf Personen können Cala HQ kostenlos und ohne Kreditkarte nutzen. Weitere Informationen gibt es auf der deutschen Website von Cala HQ: https://www.calahq.com/de/