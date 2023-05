Hildesheimer Start-Up revolutioniert digitale Personalplanung und Zeiterfassung

Youco GmbH

Die Youco GmbH wurde 2020 in Hildesheim gegründet. Neben individuellen Software-Lösungen für Kund*innen, bietet Youco zwei eigene Produkte an, die die Digitalisierung in Unternehmen unterstützen. Darunter fallen die Personalplanungssoftware TeamCraft sowie die Gastronomiesoftware Favio, mit welcher Gäste im Lokal digital bestellen und bezahlen können.