Startup für Bio Hybridfleischprodukt: Erstmals Geflügel Quinoa Meatballs für deutschen Markt entwickelt

Erstmalig produziert das Food Unternehmen Kurt´s half meat einzigartige Halbfleisch Produkte in Bioqualität für den deutschen Markt. Die Bällchen bestehen aus Hähnchenfleisch und Quinoa, haben nur rund 5 natürliche Zutaten und sind für große und kleine Genießer geeignet.

Die Chicken Quinoa Bällchen sind frei von Zusatzstoffen, Geschmacksverstärkern und Ersatzstoffen, wie zum Beispiel Erbsenprotein. Bio ist selbstverständlich.

Der Produktentwickler von Kurt´s half meat Michael Westphal hat monatelang an der speziellen Rezeptur ohne Füllstoffe gearbeitet: „Ziel ist es den Fleischkonsum zu reduzieren, ob aus gesundheitlichen oder ökologischen Gründen. Aber nicht jeder möchte ein Vegetarier oder Veganer werden. Ersatzprodukten fehlt der Geschmack oder der Biss, oder die Zutatenliste ist lang und wenig verständlich. Ich habe kein Produkt im Handel gefunden, welches ich gerne essen mochte. Also habe ich es entwickelt.“ Tatsächlich findet man weder in deutschen Supermärkten noch im online Handel ein vergleichbares Produkt.

Der kreative Food Entwickler hat nach seiner Kochausbildung sein ganzes Berufsleben in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung verbracht. Seine größte Leidenschaft gilt dem Essen und Trinken und nun hat er es sich zum Ziel gemacht den Foodmarkt mit Produkten, die geschmacklich und ökologisch top sind, zu revolutionieren. „Ob Massentierhaltung, CO2-Ausstoß, Übergewicht oder Stoffwechselkrankheiten – wir müssen an die Ernährung ran. Und zwar jetzt und nicht erst morgen!“, so Michael Westphal mit Nachdruck. Sein Ziel ist es, mit seinen Produkten einen Beitrag zur Verbesserung der Ernährung in der Betriebsverpflegung in Kantinen, Kitas und Mensen zu leisten. Kurt´s half meat Produkte erfüllen alle Voraussetzungen dafür. Ob mit Salat, Pasta oder pur, mit Kartoffelstampf oder Gemüse, als Alternative zur Currywurst oder in der Suppe: Kurt´s half meat Bällchen passen immer.

Kurt´s halfmeat hat drei Geschmacksrichtungen entwickelt: Natur, Oriental und Curry. Zur Zeit wird an einem Burgerpatty mit den gleichen positiven Eigenschaften gearbeitet.

Das Startup befindet sich in Gründung, die Kurt´s half meat Produkte sind bereits im Direktvertrieb erhältlich. Weitere Informationen unter www.kurtshalfmeat.com.