Best Ager: Alt ist man erst morgen!

Personen eines höheren Alters, meist mit 50+, werde als zu alt gesehen und in mehreren Bereichen des Lebens diskriminiert, sei es in der Arbeitswelt oder auch im medizinischen Bereich. Best Ager werden ignoriert und das Alter wird zum Diskriminierungsgrund. Diese Diskriminierung wirkt sich in weiterer Folge auch stark auf das Selbstwertgefühl der betroffenen Personen im Alter 50+ aus und hindert sie daran, ihr Leben zu genießen.

Die Rednerin Majda Moser hat hierfür die Lösung in ihrem Vortrag. Denn sie weiß, dass das wirkliche Alter gar nichts mit Zahlen zu tun hat, sondern sich zusammensetzt aus dem Körper und Geist. Nur weil auf einem Blatt Papier eine Zahl mit 50+ steht, heißt das noch lange nicht, dass man sich nicht jung, fit und vital fühlen kann. In ihrem mitreißenden Vortrag zeigt sie auf, dass diejenigen, die im Hier und Jetzt leben, sofort erkennen werden, dass ein Ende in einem gewissen Alter noch lange nicht in Sicht sein muss und man das Leben genießen muss. Das Leben hält, laut dem Vortrag von Majda Moser, unfassbar aufregende und schöne Erlebnisse bereit, die man auch als Best Ager noch erleben kann (und soll). Inspiration und Motivation kann man auch in dem Alter 50+ in jedem Bereich des Lebens finden und somit das Leben genießen. Wichtig ist nur, aufgeschlossen genug zu sein und den Willen zu haben - dabei ist vor allem eine emotionale Beweglichkeit sehr wichtig. Als Best Ager muss man an sich glauben und sich von Vorurteilen nicht einkriegen lassen. Denn: Man ist nur so alt, wie man sich fühlt!

In ihrem motivierenden Vortrag zeigt Majda Moser Best Agern, wie wahnsinnig toll das Leben mit 50+ sein kann und warum genau dann das Alter ist, wo man das Leben genießen sollte. Denn nur diejenigen, die sich selbst und auch ihr eigenes Leben und Alter lieben, werden Vorurteilen der Altersdiskriminierung trotzen können, viel unternehmen und ihr Leben genießen - mit viel Lebensfreude, Selbstbewusstsein und Glück!