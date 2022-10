Deutsche sorgen für Krankheit und Tod vor // Deutlicher Anstieg bei jüngeren Menschen

39,2 Prozent der Befragten haben angegeben, eine Vorsorgevollmacht aufgesetzt zu haben. Dies ist ein Anstieg von 6 Prozentpunkten im Vergleich zu 2013. Im Jahr 2013 war das Testament mit 37 Prozent (2022: 28 Prozent) noch das beliebteste Instrument. Der Anteil der Menschen, die festgelegt haben, wie sie bestattet werden wollen, stieg von 24 Prozent im Jahr 2013 auf 29 Prozent.

Die Vorsorgevollmacht ist ein wichtiges Rechtsdokument, das immer mehr Menschen verwenden. Die Umfrage ergab, je höher das Alter, umso höher ist der Anteil derjenigen, die eine Vorsorgevollmacht verfasst haben. Zum Beispiel haben rund 29 Prozent der 30-39-Jährigen eine Vorsorgevollmacht, gefolgt von den 40-49-Jährigen mit 35 Prozent, den 50-59-Jährigen mit 35 Prozent und den 60-69-Jährigen mit 52 Prozent. Über 60 Prozent der Befragten im Alter von über 70 Jahren gab an, eine Vorsorgevollmacht zu haben.

Patientenverfügungen sind ebenfalls sehr beliebt. 37 Prozent der Befragten gab an, für den Fall, dass sie sich nicht mehr äußern können, festgelegte Wünsche für ihre ärztliche Behandlung zu haben.

In kleineren Orten legt man fest, wie die Beerdigung sein soll

Die Studie zeigt, dass Menschen in kleineren Orten eher festlegen, wie sie beerdigt werden möchten, als Menschen in Großstädten. Insgesamt 29 Prozent der Befragten gaben an, festgelegt zu haben, wie sie bestattet werden möchten. Auffällig ist dabei, dass Menschen in Großstädten dies weniger tun (26 Prozent), als Menschen in Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern (36 Prozent).