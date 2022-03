Nächste Herausforderung für den Audi RS Q e-tron in Abu Dhabi

Mit fünf Etappen in der Region Al Dhafra an der südlichen Landesgrenze zu Saudi-Arabien fällt die Rallye deutlich reduzierter aus als der Saisonauftakt neun Wochen zuvor im Nachbarland. Die täglichen Prüfungen haben zwischen 217 und 318 Kilometer Länge und summieren sich zu 1.342 Kilometern. Bei einer Gesamtdistanz der Rallye von 1.933 Kilometern inklusive Verbindungsetappen fällt der Anteil der gezeiteten Kilometer mit 69 Prozent sehr hoch aus. Trotz des kompakten Gesamtformats unterschätzt Stéphane Peterhansel diese Veranstaltung keineswegs. „Erfahrungsgemäß liegen rund 80 Prozent Streckenanteil dieser Rallye in großen Dünengebirgen, die übrigen 20 Prozent auf flacherem Sandboden ohne jegliche Pisten. Bei der Dakar gab es höchstens 60 Kilometer Dünen am Stück“, sagt der Profi-Pilot. „Ebenso ist die Hitze jetzt höher als im Januar.“

Daraus entstehen neue Herausforderungen für Audi und seinen Einsatzpartner Q Motorsport. Zum ersten Mal muss sich der RS Q e-tron dauerhaft in Temperaturen bewähren, die bislang nicht bei der Rallye Dakar aufgetreten sind. Zum zweiten ist wärmerer Sand stets auch weicher. In Kombination mit den langen Dünenpassagen bewirkt dieser Faktor einen deutlich steigenden Energieverbrauch. „Unsere Energiesysteme haben sich im Januar sehr gut bewährt. Die Aufgaben in Abu Dhabi sind eine klare Steigerung“, so Peterhansel. Ein weiterer Aspekt: Im weichen Sand bleiben die Autos leichter stecken. Bei den oftmals steilen und langen Dünenauffahrten sieht der Audi-Werksfahrer einen Vorteil im elektrischen Antrieb. „Die Dünenkuppen sind am schwierigsten: Fährt man zu langsam, verliert man Zeit oder fährt sich fest. Ist man zu schnell, riskiert man einen Sprung ins Ungewisse“, so Peterhansel. „Bei konventionellen Rallyeautos muss man sich stets für einen Gang entscheiden und kann sich dabei irren. Der stufenlose Antrieb des Audi RS Q e-tron dagegen ist perfekt, ebenso das hohe Drehmoment.“