Titelverteidigung mit 24 Audi-Kundenrennwagen in SRO-Rennserien – Valentino Rossi am Start

Der Italiener ist einer von 15 Fahrern, die im Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup für das Team WRT starten. Das Team setzt fünf Audi R8 LMS GT3 ein. Die belgische Mannschaft hat im Vorjahr fünf Titel in der europaweiten Rennserie gewonnen. Dieser Wettbewerb umfasst eine Endurance-, eine Sprint- und eine Gesamtwertung. In der Saison 2022 sind in einem Feld von neun Marken nicht weniger als zwölf Audi R8 LMS GT3 eingeschrieben – mehr als je zuvor und die höchste Zahl eines einzelnen Herstellers. Mit Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche treten neun Sportwagen-Marken gegeneinander an. Das Saintéloc Junior Team aus Frankreich und die beiden deutschen Teams Attempto Racing und Tresor by Car Collection gehen mit je zwei Audi in die 3-Stunden-Langstreckenrennen. Boutsen Ginion aus Belgien bereitet erstmals einen R8 LMS vor. Audi Sport steuert mit Mattia Drudi, Christopher Haase, Dennis Marschall, Christopher Mies, Nico Müller, Patric Niederhauser, Kelvin van der Linde, Frédéric Vervisch, Markus Winkelhock sowie den Vorjahres-Meistern Dries Vanthoor und Charles Weerts elf Piloten zu den Aufgeboten der Teams bei.

Rein privat hingegen sind die Fahrer in den Kategorien GT2 und GT4. Den mit 470 kW (640 PS) stärksten Rennwagen von Audi Sport teilen sich zehn Piloten in der GT2 European Series, in der bis zu sieben Marken vertreten sind. Titelverteidiger High Class Racing aus Dänemark setzt auf eine neue Fahrerkombination für die beiden 50-Minuten-Rennen pro Wochenende. PK Carsport aus Belgien, im Vorjahr Vizemeister, und LP Racing aus Italien verdoppeln ihre Aufgebote auf je zwei Audi R8 LMS GT2.