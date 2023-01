Avantpark stellt E-Ladesäulen mit integrierter Kontrollfunktion vor

Avantpark ist bereits Experte im digitalen Parkraummanagement mittels Kennzeichenerfassung. Jetzt hat die Münchner Firma eine neue Lösung speziell für E-Parkplätze entwickelt, genannt ParkEV.

„Das Thema E-Mobilität ist einer der Trends, auch in der Parkbranche. Die Nachfrage an E-Fahrzeugen steigt konstant, tatsächlich kommen Stand jetzt in Deutschland aber auf eine E-Ladesäule ca. 17 E-Fahrzeuge. Es besteht dringender Handlungsbedarf beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Doch alleine die Installation neuer Ladepunkte wird die aktuellen Herausforderungen nicht lösen“, erzählt Florian Stein, Geschäftsführer bei Avantpark. „Für bereits bestehende Lademöglichkeiten muss sichergestellt werden, dass sie für die verfügbar sind, die sie brauchen und wirklich nutzen. Hier kommt ParkEV ins Spiel.“

Die innovativen E-Ladesäulen von Avantpark sind dabei mehr als nur eine Ladeeinheit. Sie bieten zusätzlich eine integrierte Kontrollfunktion, die mittels Kennzeichenerfassung funktioniert. Damit kann neben der Ladefunktion auch Folgendes kontrolliert werden: