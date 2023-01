Auswandern nach Mallorca - Ein Leben in El Arenal

Zudem gibt sie dir hilfreiche Motivationstipps, die dich deiner eigenen Auswanderung auf die Sonneninsel näher bringen. Für eine gewisse Zeit nach Mallorca auswandern und dort arbeiten? Ein Jahr auf Mallorca leben. Das war der Plan, der nie aufgehen sollte. Viel zu gut hat es mir auf der Sonneninsel Mallorca gefallen. Ich bin Katrin, eine Studentin. Mein kleiner Hund und ich lieben das Inselleben. Aus diesem Grund möchte ich mit dir meine Auslandserfahrungen teilen, wie sich die Auswanderung nach Mallorca für mich angefühlt hat und wieso wir uns für diese balearische Insel entschieden haben.

Wie ich mir meinen Traum vom Arbeiten auf Mallorca verwirklicht habe

“Wie wäre es wohl, direkt am Meer in Arenal zu leben und jeden Tag schwimmen zu gehen?" Das ganze Jahr über frühlingshafte sommerliche Temperaturen zu haben und mal eine Saison als Promoterin am Ballermann zu arbeiten?“ All diese Fragen beschäftigten mich damals in Deutschland. Dort lebte ich zwar total gern, doch die Sehnsucht nach einem neuen Promoter Job auf Mallorca wuchs von Tag zu Tag. Warum konnte ich in den Semesterferien meinen Aufenthaltsort selbst bestimmen? Schließlich habe ich knapp 2 Monate frei. So fasste ich 2018 den Mut und bewarb mich in Arenal als Partypromoterin. Das Ankommen auf Mallorca war alles leicht. Ich brauchte kein Spanisch zu sprechen, da die Teammitglieder, die Touristen und auch teilweise die einheimischen Menschen Deutsch sprechen.

Die organisatorischen Aufgaben hielten sich in Grenzen. Ich musste keine neue Wohnung suchen, da ich von Mallorca Promotion eine Wohnung gestellt bekommen habe. Meine Erfahrungen als Promoter auf Mallorca wollte ich unbedingt weitergeben, um anderen Auswanderern, die auf Mallorca arbeiten wollen, zu helfen.

Warum ausgerechnet Mallorca?

Diese Frage höre ich besonders oft. Mein wohl stärkstes Argument: Weil die Insel im Mittelmeer liegt, nur zwei Stunden von Deutschland entfernt ist und das beste Wetter Europas. Auf Mallorca gibt es unzählige Sportmöglichkeiten, die du das ganze Jahr über machen kannst. Ich liebe es morgens im Meer schwimmen zu gehen und nach der Promotionarbeit in den zahlreichen Restaurants an der Playa de Palma essen zu gehen. Am Wochenende gehe ich am liebsten wandern. Mallorca ist ein absolutes Wanderparadies. Das Tramontana-Gebirge ist sehr schön. Wenn ich umgeben von Bäumen die Berge und die Küste sehe, durchströmt mich ein großes Glücksgefühl. Außerdem mag ich die spanische Kultur sehr. Auf den Straßen und an der Promenade in Palma herrscht eine total schöne, fröhliche und friedvolle Atmosphäre. Das entspannte Lebensgefühl in Spanien beeinflusst mich sehr positiv.

Für mich ist einer der größten Vorteile beim Arbeiten auf Mallorca die persönliche Weiterentwicklung, die ich als Promoterin am Ballermann erfahren durfte. Die Herausforderungen, die der Promotionjob auf Mallorca vor allem zu Beginn mit sich gebracht hat, haben mich wachsen lassen und stärker gemacht. Ich habe den Blick geöffnet, wie ich auf andere Menschen zugehen kann und welche Einstellungen sie haben. Ich durfte wunderbare neue Freundschaften aus dem Promoter Team schließen, habe viel gefeiert und konnte auch noch Geld sparen. Wenn du auch mit dem Gedanken spielst, einen PR-Job auf Mallorca anzunehmen, möchte ich dir ein paar Tipps geben: Schiebe deine Pläne nicht auf die lange Bank. Das Leben ist kurz und wie schade wäre es, wenn du dir deine Träume nie erfüllst? Den perfekten Moment im Leben gibt es nicht – also warte auch nicht auf ihn! Mache Nägel mit Köpfen und fange schon heute an mit der Planung deiner Auswanderung und bewirb dich bei mallorca-promotion.com.

Organisation ist alles. Wer sein Leben so sehr umkrempeln will, braucht einen guten Plan, um bei allen Aufgaben einen kühlen Kopf zu behalten. Vielleicht hilft dir mein Beitrag dabei, den Traum vom Arbeiten auf Mallorca Schritt zu Schritt umzusetzen. Ich empfehle, mindestens 6 Wochen vorher mit der Planung zu beginnen. Du kannst mit dem Promotionjobs gutes Geld verdienen, aber es lässt sich entspannter arbeiten, wenn du zusätzlich ein kleines finanzielles Polster hast. Denn zu Beginn warten einige Kosten auf dich wie Kautionen, Mieten, Flug usw. Trau dich! Das kann ich nicht oft genug zu dir sagen, denn die meisten Auswander-Pläne scheitern am Mut. Aber was hast du schon zu verlieren? Wenn es dir nicht so gefällt, wie du es dir erhofft hast, kannst du jederzeit zurück in die Heimat ziehen. Mir hat es sehr geholfen, erstmal nur für eine Saison auszuwandern und die Wohnung in Deutschland nur unterzuvermieten. Und dann: Pack es an! Du wirst es nicht bereuen.