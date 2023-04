Verschenkt und verliebt – Heppenheims sagenhafte Geschichte wird im Audiowalk lebendig

Karls Tochter Emma hingegen nahm sich gegen Vaters Willen einen Liebhaber – den Hofschreiber Eginhard.

Als beide nach einem nächtlichen Treffen vor die Gemächer der Prinzessin traten, sahen sie, dass es geschneit hatte und die Fußspuren im Schnee ihre heimliche Liebe verraten könnten. Da nahm Emma ihren Geliebten kurzerhand huckepack und trug ihn durch den Schnee. Doch der Kaiser war wach, sah dies und war nicht angetan!

“Eginhard und Emma” ist eine von acht Sagen, die im guidemate-Audiowalk Heppenheimer Laternenweg lebendig werden.

Die Tour startet am Marktplatz und führt durch enge Gassen an geheimnisvolle Orte und romantische Ecken. Schon früher wurden hier die Märchen und Sagen von Geschichtenerzählern vorgetragen. Heute regen mehr als 150 Scherenschnitte des Künstlers Albert Völkl, die von Straßenlaternen illuminiert werden, die Phantasie der Betrachter an.

Der Heppenheimer Laternenweg lädt ein zu einer sagenhaften mittelalterlichen Reise. Geschichte und Kunst werden miteinander vereint. Der Schauspieler Walter Renneisen leiht Riesinnen,Wichteln und Rittern seine Stimme. Und auch dem Chronisten der Geschichte von Kaiser Karls Tochter:

„Vom Hofe verbannt wurden Eginhard und Emma dennoch glücklich. Wo? Im Odenwald! Dort lebten sie ihre Liebe und sollen noch bis heute dort begraben sein.“

Der Audiowalk Heppenheimer Laternenweg ist für 4,49€ in der Guidemate-App aufs Smartphone downloadbar.

