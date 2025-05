Fahrrad-Saisonstart 2025: nextbike bringt neue Radmodelle auf den Markt und setzt damit Maßstäbe für öffentliches Bike-Sharing

Neue E-Bikes mit Wechselakku und verbesserter Batteriekapazität

Auch die E-Bikes, e-SMARTbike 2 UE SWAP, sind mit den gleichen Features ausgestattet wie die Pedal Bikes, hinzu kommt ein vollständig in den Rahmen verbauter Wechselakku, der ausschließlich über die in-house entwickelte Service-App zugänglich ist.

Ein leistungsstarker Mittelmotor sorgt für ein adaptives Fahrgefühl und überzeugt mit einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu 40.000 km. Die E-Bikes sind mit zwei Batterieoptionen erhältlich: 500 Wh und 700 Wh. Letztere bietet 50 % mehr Kapazität als das SWAP 2.0-Modell und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 120 km.

Beide Radmodelle wurden im renommierten Zedler-Institut einem erweiterten Belastungstest unterzogen. Das Institut ist auf die Prüfung von Fahrrädern und Komponenten in eigenen, hochspezialisierten Prüflaboren spezialisiert. Die Tests simulieren extreme Belastungen – etwa durch mehrere hunderttausend Schläge mit einem definierten Luftdruck auf den Rahmen – und zertifizieren die außergewöhnliche Robustheit beider Modelle.

Präzisere Ortung: nextbike setzt auf modernste GNSS-Technologie

Ab sofort kommt die nächste Generation der GPS-Technologie, das Advanced GNSS (Global Navigation Satellite System), in allen relevanten nextbike-Modellen zum Einsatz. Im Gegensatz zu herkömmlichen GPS, welche nur ein Satellitennetzwerk nutzen, kombiniert GNSS Daten aus mehreren Systemen und ermöglicht so eine deutlich präzisere Ortung. Dank der Dual-Band GNSS-Technologie wird nicht nur die Genauigkeit optimiert, sondern auch die Time to First Fix – also die Zeit bis zur ersten erfolgreichen Ortung – erheblich verkürzt. Dadurch können nextbike-Nutzende die Räder künftig noch schneller und zuverlässiger finden.