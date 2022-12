Sicherer Start in die nächste Mountainbike-Saison

Adrenalin und Abenteuer? Aber sicher – und mit der ausreichenden Sicherheit! Auch in der Saison 2023 bieten die Kitzbüheler Alpen wieder den perfekten Ausgangspunkt, um die eindrucksvolle Bergwelt mit dem Bike zu erkunden. Das man dabei völlig unabhängig vom Alter Spaß haben kann, vermittelt die dortige Bikeacademy St. Johann in Tirol bei MTB Trail Kursen speziell für die Generation 50 plus.

Bike Guide Heinrich „Heini“ Kürzeder ist dafür selbst das beste Beispiel. 1959 geboren bringt er eine enorme Erfahrung im Mountainbiken mit. Aber auch das Wissen, was seine Altersgenossen brauchen, um sich bei Touren und auf Trails sicher zu fühlen. Seine Workshops passt er in erster Linie an die Bedürfnisse der vor 1970 Geborenen an. Fahrtechnik und Sicherheit stehen da klar im Vordergrund, der Spaß bleibt jedoch nicht auf der Strecke. „Wer in meinem Alter ist, sucht immer noch gerne nach Herausforderungen, will aber nicht jedes Risiko eingehen“, erklärt Heinrich Kürzeder. Er führt die Teilnehmer daher in kleinen Schritten an schwierige Abfahrten heran. So gibt er Bikerinnen und Bikern die notwendigen Grundkenntnisse, ein sicheres Körpergefühl sowie Vertrauen in ihre Bikes und Fähigkeiten mit auf den Trail – ganz egal ob sie dort mit dem E-Bike oder Bio-Bike unterwegs sind, ein eigenes Bike mitbringen oder zum Beispiel ein topmodernes Bike des deutschen Herstellers Focus zum Ausleihen ausprobieren wollen.

Einmal im Monat jeweils samstags richtet Heinrich Kürzeder in der kommenden Saison 2023 dafür seine MTB Trail Einsteigerkurse aus. Die nächsten Termine dafür sind: 27. Mai, 24. Juni, 15. Juli, 19. August und 23. September. Ein abgesichertes Gelände nahe des Penzinghofs in Oberndorf ist bei diesen Tagesworkshops zunächst die ideale Übungsfläche, um Brems- und Balanceübungen zu machen und die Kurventechnik zu erlernen. Nach einer gemeinsamen Mittagspause geht es dann weiter zu den OD Trails in der Nähe von Sankt Johann in Tirol. Sie sind in der Bergregion der Kitzbüheler Alpen das perfekte Areal, um ein sicheres Fahrgefühl auf verschiedenen Untergründen zu erlangen und schrittweise immer anspruchsvollere Fahrten zu bewältigen.

Für Moutainbiker und Bikerinnen, die bereits an einem Einsteigerkurs teilgenommen haben, bietet sich am Wochenende 16. und 17. September die Möglichkeit einer neuen Herausforderung. Dann veranstaltet Heinrich Kürzeder einen Zwei-Tages-Workshop speziell für Fortgeschrittene der Generation 50 plus, um das Gelernte aufzufrischen und das Fahrtechniktraining zu intensivieren. Nach einem Skill-Training zu Beginn geht es am Folgetag auf den anspruchsvollen Trail am Harschbichl in St. Johann/Tirol.

Kürzeders Kurse sind ein Erlebnis für Abenteuersuchende der Generation 50 plus, die mehr vom Ruhestand wollen, als nur den Ausblick aufs Bergpanorama oder einen Besuch in der Bergdoktor Praxis in Elmau zu genießen. Denn wer Sicherheit beim Biken haben will, sollte sich jetzt schon einen Kursplatz sichern.