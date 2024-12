„Happy New Tree“: Erfolgreiche Pflegeaktion in der Urdenbacher Kämpe – Agentur R211 setzt Zeichen für Naturschutz

Mit einer Spende von 500 Euro und tatkräftigem Einsatz hat die Düsseldorfer Kreativagentur R211 im Rahmen ihrer jährlichen Nachhaltigkeitsaktion „Happy New Tree“ ein Zeichen für Umweltschutz gesetzt. Die Spende wurde unter anderem für Werkzeuge genutzt, die während einer Pflegeaktion in der Urdenbacher Kämpe am 28. November 2024 direkt zum Einsatz kamen.