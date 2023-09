Planet Tree hat bereits mehr als eine Viertelmillion Bäume in deutschen Wäldern gepflanzt

(26.09.2923, Hanau) Planet Tree ist ein Familienunternehmen. Genauer: ein familiär geführtes Umweltschutzunternehmen aus Hanau in Hessen. Die Gründer sind Leslie, Sandra und Kathrin Schnee. Gemeinsam hatten die drei 2020 die Idee, sich für die Aufforstung deutscher Wälder einzusetzen. Daraus entstand das Umweltschutzunternehmen „Planet Tree“.

Seit der Gründung sind drei Jahre vergangen und Planet Tree feiert die fantastische Zahl von 279.305 gepflanzten Bäumen, mehr als eine Viertelmillion Setzlinge. Diese beachtliche Zahl entstand durch Spenden von Privatpersonen, aber auch durch Baumspenden von zahlreichen Firmen. „Viele Firmen spenden im großen Stil Bäume für ihre Mitarbeiter, Auszubildenen oder auch für ihre Kunden. Das finden wir eine tolle Geste und unterstützen das natürlich gern“, so Planet Tree Gründer Leslie Schnee.

Umweltschutz vor Ort:

„Wichtig war uns, dass wir in Deutschland etwas für den Umweltschutz, die Verbesserung der CO2-Bilanz und die Biodervisät tun, nicht in Übersee“, so Leslie Schnee, Gründer von Planet Tree. Denn genau hier setzt Planet Tree an: Vor Ort, transparent, nachvollziehbar und ausschließlich mit seriösen Partnern, nämlich Stadt-, Kommunal- und Landesforsten. „Die Bäume, die von BaumspenderInnen über Planet Tree gespendet werden, werden zu 100% auf ausgewählten Aufforstungsflächen ausgebracht“, erklärt Leslie Schnee, „jeder Baum zählt und wir und vor allem unsere Partner, die Forste, tragen Sorge dafür, dass die Bäume gepflanzt, gepflegt und vor Wildtieren geschützt werden.“ Die Aufzucht der Bäume erfordert viel Pflege und Zeit. 2-3 Mal im Jahr reist die Familie zu den unterschiedlichen Pflanzorten, ist bei den Pflanzungen dabei und macht sich ein Bild vom Zustand der Flächen.

2020 waren die ersten Partner Hessen Forst und Schlemmin in Mecklenburg-Vorpommern. Dort hatte der Wald schwere Schäden erlitten durch Trockenheit, Borkenkäferbefall aber auch durch Stürme. Viele Flächen mussten gerodet werden und der Kahlschlag war deutlich sichtbar.

In fünf Forsten wird mittlerweile gepflanzt:

Mittlerweile lässt Planet Tree innerhalb des Hessen Forst im Bereich des Forstamts Königstein im Taunus, im Stadtwald Alzenau/Bayern, im Stadtwald Hanau/Hessen, innerhalb des Landesforsts Mecklenburg-Vorpommern im Bereich des Forstamts Schlemmin im Landkreis Rostock und in Rheinland-Pfalz im Forstrevier Stadtkyll in der Eifel, Bäume pflanzen.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir noch mehr Forste gewinnen konnten, unsere Sache zu unterstützen. Und wir sind immer auf der Suche nach neuen Partnern. Denn unsere BaumspenderInnen kommen aus ganz Deutschland und fragen uns oft, ob wir denn nicht auch noch in anderen Regionen Bäume pflanzen lassen könnten“, erläutert Leslie Schnee.

Planet Tree arbeitet dabei aber ausschließlich mit kommunalen und städtischen Forsten zusammen, nicht mit privaten Waldbesitzern. „Die kommunalen Forste sollen aufforsten, wenn Waldflächen verloren gehen, zum Beispiel durch Schädlinge oder Unwetter. Das tun sie auch und mit unserer Unterstützung. So haben wir die Garantie, dass unsere Bäume ein langes Leben haben,“ erklärt Leslie Schnee.

Vergangene Woche besuchte Leslie Schnee die allererste Pflanzstelle im Hessen Forst bei Wolfgang: „Die Setzlinge dort wurden vor drei Jahren gepflanzt, jetzt überragen sie mich schon und ich bin 1,84 m. Ein toller Erfolg, dass hier nun ein Wald für die Zukunft entsteht.“

Was man für die Baumspende erhält:

Alle BaumspenderInnen erhalten für ihre Baumspende ein individuell gestaltbares Zertifikat. Im Shop von Planet Tree gibt es mittlerweile neben den Zertifikaten noch zahlreiche weitere nachhaltige und sinnvolle Geschenke, die immer mit einer Baumspende verknüpft sind. „Ganz klar steht die Aufforstung und das Pflanzen von Bäumen im Vordergrund“, so Leslie Schnee von Planet Tree, „aber unsere BaumspenderInnen freuen sich über die Möglichkeit, etwas in den Händen halten zu können. Sei es ein Zertifikat, oder ein schönes Geschenk, wie eine Pflanze. Gerade zur Weihnachtszeit sind viele auf der Suche nach etwas Sinnvollem und Nachhaltigem.“ Planet Tree unterstützt Menschen mit Behinderung, indem Produkte aus einer Schreinerei vertrieben werden, die von Menschen mit Behinderung in Hessen hergestellt werden. Und unterstützt regionale KünstlerInnen, die ihre handgefertigten Produkte bei Planet Tree anbieten dürfen. Die Produkte findet man unter „Weitere Geschenke“ im Shop.

Fakten zum Umweltschutzunternehmen Planet Tree:

Website: https://planet-tree.de/

Unsere Partner: https://planet-tree.de/pages/forste

Wer ist Planet Tree: https://planet-tree.de/pages/wir

Der Shop: https://planet-tree.de/pages/shop