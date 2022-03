IT-Schulungen.com Platin Partner des Linux Professional Institutes

IT-Schulungen.com hat sich von Anfang an als herstellerneutraler Anbieter von Seminaren und IT-Schulungen verstanden. So umfasst das Angebot wie selbstverständlich eine breite Palette von Seminaren zu Open-Source-Software und -Anwendungen. Diese reicht von offenen CMS Systemen bis hin zu komplexen Applikationen im Bereich Big Data (Hadoop, Apache Spark, Python). Eine solche Marktorientierung veranlasste das Bildungszentrum schon früh, eine Kooperation mit dem Linux Professional Institute zu suchen.

Das Linux Professional Institute setzt den globalen Zertifizierungsstandard für Open Source. Als Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, die Karriere von Open Source-Fachleuten weltweit zu unterstützen. Über 200.000 aktive Zertifizierungsinhaber beweisen es: Das LPI ist die erste und größte herstellerneutrale Zertifizierungsstelle für Linux und Open Source. Es ist in über 180 Ländern mit zahlreichen Trainingspartnern aktiv.

„Wir auf dem Linux Professional Institute freuen uns sehr, dass IT-Schulungen.com eine engere Partnerschaft mit dem LPI eingeht und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit Richtung Linux und Open Source ausbaut. Damit unterstützt IT-Schulung.com nicht nur das LPI bei seiner Kernaufgabe, sondern auch die Professionalisierung von IT-Fachkräften im Bereich FOSS und die Aussichten für den Karrierenaufstieg in diesem Gebiet“, sagt Rafael Peregrino da Silva, LPIs Director of Partnerships.

„Bei IT-Schulungen.com sind wir sehr froh über diese Auszeichnung unserer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Linux Professional Institute. In 10 Jahren haben wir hunderte von LPI-Kursen und -Zertifizierungen in Deutschland realisieren können“, sagt Atasoy Altinci, Geschäftsführer. „Unser Fokus und unsere Arbeit richtet sich auf Top-Qualität bei der Weiterbildung und der Wissensvermittlung in unseren Seminaren. Das LPI ist uns hierfür ein äußerst wertvoller Partner, und die erfolgreiche Zusammenarbeit führte nun zur höchsten Partnerauszeichnung unseres Zentrums.“

„IT-Schulung.com hat von Anfang an auf Schulungen im Bereich Open Source gesetzt. Schon früh basierten Seminare zu den Themenfeldern Big Data, Business Intelligence und Data Science. Die digitale Transformation der Unternehmen und ihre Prozesse ließ die Grenzen zwischen IT und Unternehmensführung immer durchlässiger werden. Management entscheidet über Technologien, Technologien über Management und Führungsprozesse. Diese Entwicklung brachte gleichzeitig einen wesentlichen Schub in die Nutzung von Open-Source-Software in den Unternehmen“, so Reiner Brandt, Geschäftsführer der Open Sourc Certification GmbH und einer der führenden Channel Partner des Linux Professional Institutes in Zentraleuropa IT-Schulungen.com habe schon frühzeitig und mit der LPI-Partnerschaft beispielhaft die Weichen gestellt hin zu einem innovativen Seminarportfolio, das der Entwicklung digitalisierter Märkte nicht hinterherlaufe, sondern sie auf Augenhöhe begleite.

Selbstverständlich optimiert und digitalisiert das Bildungszentrum auch seine eigenen Prozesse, z.B. : Teilnehmer*innen erhalten Ihr Zertifikat nun auch als digital verbrieftes Badge und Kurszertifikat. Absolventen*innen der LPI-Kurse erhalten ihr LPI Zertifikat nicht nur mit Brief und Siegel, sondern auch als digitales Zertifikat. Weitere Informationen zu LPI Schulungen und Zertifizierungen auf IT-Schulungen.com

Unternehmensdarstellung ITS/NE

Unter dem Namen IT-Schulungen betreibt die Nürnberger New Elements GmbH seit über 15 Jahren eines der größten Bildungszentren im deutschsprachigen Raum. Das Bildungszentrum hat seinen Standort in den legendären Bell-Laboratories von Alcatel-Lucent im Nürnberger Nordostpark. Etwa 20 Seminarberater*innen und Key-Account-Manager*innen beantworten die über 8000 Schulungsanfragen, die Unternehmen und Selbständige jedes Jahr an IT-Schulungen stellen. IT-Schulungen war nie nur IT-Seminaranbieter; das zeigt das frühe Engagement in Führungsthemen wie Big Data Analysen, Business Intelligence und Machine Learning. Themen wie Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz erweiterten bald das Angebotsportfolio. Trainings-Partnerschaften bestehen mit den meisten internationalen Institutionen (LPI, Linux Foundation, EC Council, CompTIA) und Unternehmen (Microsoft, Alibaba Cloud)

Über 500 geprüfte und zertifizierte Stammtrainer decken das weite Portfolio von über 2000 Schulungsthemen professionell ab. Mit Qualiero entwickelte New Elements eine innovative Plattform für social Learning, organisierten Wissenstransfer und Managed Training Services.

Geschäftsführung: Atasoy Altinci, Michael Deinhard

Web: https://www.it-schulungen.com und https://www.qualiero.com

Unternehmensdarstellung LPI

Das Linux Professional Institute (LPI) ist mehr als nur das weltweit vertrauenswürdigste Open-Source-Zertifizierungsstelle. Wir arbeiten aktiv daran, persönlich zu unterstützen Entwicklung, Berufsethik und Gemeinschaftswachstum.

Der erste Erfolg von LPI bei der Verfolgung seiner Mission war ein hochwertiges, unabhängiges, karriereorientiertes Multi-Tier Skills-Zertifizierungsprogramm, das zum weltweit führenden geworden ist. Das LPI ist in in mehr als 180 Ländern präsent. Wir verpflichten sich zu qualitativ hochwertigen Programmen, die neutral sind bezüglich Versionen von Linux oder Methoden der Vorbereitung.

Wir fördern Open-Source-Experten sowohl auf globaler Ebene und lokaler Ebene.

Pressekontakt IT-Schulungen.com/New Elements

Dr. Gerd Theobald

Marketingmanager

Thurn-und-Taxisstr. 10

D-90411 Nürnberg

@email

Tel.: +40 177 7543098

Website: https://www.it-schulungen.com

Pressekontakt LPI

Björn Schönewald

Marketing Manager

Linux Professional Institute

@email

Tel.: +49 5661 92780