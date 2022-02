IT-Schulungen.com schließt Schulungspartnerschaft mit Semrush

Das Portfolio im Bereich Marketing und Online-Marketing wird nicht nur permanent erweitert, sondern auch thematisch verdichtet. Dabei spielen nicht nur Konzepte sondern auch Daten eine immer dominantere Rolle. Content Marketing ohne IT basierte Automatisierungsprozesse wird bald der Vergangenheit angehören.

Im Januar 2022 ist nun IT-Schulungen.com eine Partnerschaft mit der Digitalen Marketingplattform Semrush eingegangen. Semrush ist einer der führenden Anbieter von Analyse- und Optimierungstools im Bereich digitales Marketing insbesondere in Konkurrenzanalyse, SEO, Content Marketing sowie Markt- und Traffic-Analyse. Seine internationale Ausrichtung dokumentiert sich in einer enormen Datenbasis, die den Usern zur Verfügung steht.

Semrush nur ein SEO Tool zu nennen, würde zu kurz greifen. Semrush ist eine digitale Plattform, die es Marketing-Fachkräften ermöglicht, kanalübergreifende Kampagnen zu erstellen, zu verwalten und zu bewerten. Also eine systemische Prozess-Software, die die digitale Sichtbarkeit von Unternehmen steigert. Schnittstellen zu weiteren Datenquellen aus Google u.a. erweitern nochmals die Leistungsfähigkeit der Plattform.

Die Schulungspartnerschaft fügt sich nahtlos in die Entwicklungsstrategie von IT-Schulungen.com ein, die mit zahlreichen Schulungsformaten zur Digitalen Transformation ihren Anfang nahm. Die Folge der Digitalisierung: Unternehmensprozesse und Unternehmensführung sind ohne ein tiefe Verankerung in einer it-basierten Datenverarbeitung nicht mehr denkbar. Die Seminare zum Thema Digitales Marketing bei IT-Schulungen.com tragen dem Paradigmenwechsel im Marketing Rechnung: digitales Marketing muss genauso systemisch wie datengetrieben dargestellt sein. Es amalgamiert Kanäle zu ganzheitlichen Kampagnen wie es getrennte Zuständigkeiten nicht mehr gibt.

Die Software von Semrush ist hierfür ein ausgezeichnetes Beispiel, sie kommt deshalb auch in den Online-Marketing-Seminaren von IT-Schulungen.com zum Einsatz. Bildungs-Kunden profitieren doppelt von dieser Partnerschaft: zunächst im Seminareinsatz der Software selbst. Sodann erhalten Unternehmen, deren Mitarbeiter an Seminaren teilnehmen, die Leistungen der Software zu exklusiven rabattierten Preisen je nach der geplanten Nutzungsdauer. Teilnehmer*innen der Seminare von IT-Schulungen.com profitieren doppelt. Sie erwerben neue Skills und kennen die unterstützende Software.

Unter dem Namen IT-Schulungen betreibt die Nürnberger New Elements GmbH seit über 15 Jahren eines der größten Bildungszentren im deutschsprachigen Raum. Das Bildungszentrum hat seinen Standort in den legendären Bell-Laboratories von Alcatel-Lucent im Nürnberger Nordostpark. Etwa 20 Seminarberater*innen und Key-Account-Manager*innen beantworten die über 8000 Schulungsanfragen, die Unternehmen und Selbständige jedes Jahr an IT-Schulungen stellen. IT-Schulungen war nie nur IT-Seminaranbieter; das zeigt das frühe Engagement in Führungsthemen wie Big Data Analysen, Business Intelligence und Machine Learning. Themen wie Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz erweiterten bald das Angebotsportfolio. Trainings-Partnerschaften bestehen mit den meisten internationalen Institutionen (LPI, Linux Foundation, EC Council, CompTIA) und Unternehmen (Microsoft, Alibaba Cloud)

Über 500 geprüfte und zertifizierte Stammtrainer decken das weite Portfolio von über 2000 Schulungsthemen professionell ab. Mit Qualiero entwickelte New Elements eine innovative Plattform für social Learning, organisierten Wissenstransfer und Managed Training Services.

Semrush startete 2008 als eine kleine Gruppe von SEO- und IT-Spezialisten mit einer gemeinsamen Mission: den Online-Wettbewerb fair und transparent zu gestalten, mit gleichen Chancen für alle. Zwölf Jahre später hat sich Semrush zu einer mächtigen Plattform entwickelt, die Marketern auf der ganzen Welt dabei hilft, online sichtbarer zu werden.

Semrush ist eine Software, die es Marketing-Fachkräften ermöglicht, kanalübergreifende Kampagnen zu erstellen, zu verwalten und zu bewerten, um ihre Online-Sichtbarkeit zu verbessern.

