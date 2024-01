Beautinda wächst weiter und expandiert in neue Länder

Bereits über 15.000 Beauty-Unternehmern hat Beautinda bei der Digitalisierung und Vermarktung geholfen. Dabei ist die Plattform einfach aufgebaut und ermöglicht es damit auch "IT-Laien" schnell und effektiv das Business voranzubringen.

Das kommt gut in der Branche an, denn häufig haben die Dienstleister keine Zeit sich um Technisches zu kümmern. Zudem sind Kosmetiker, Friseure und Co meist gut in dem was sie tun, bringen aber wenig Wirtschaftswissen oder gar IT-Wissen mit.

Wir begleiten die Reise von Beautinda und sind gespannt, wie große das junge Startup noch wird. Einhorn-Potenzial ist aber auf jeden Fall vorhanden.