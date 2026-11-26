Das QMC-Modell stammt aus Breslers Dissertation von 2017 über das Qualitätsmanagement europäischer Kommunikationsagenturen. Grundlage sind die Urteile von 209 Auftraggebern, die je einen abgeschlossenen Auftrag über 100.000 Euro bewerteten. Die Lernschleife ist dabei kein Zusatz, sondern ein Teil des Modells: Wer Erfolg nur festhält, besitzt eine Auswertung. Erst wer daraus Führung, Teamarbeit und Gesprächsführung verbessert, lernt.

Wie ein solcher Rückblick aussehen kann, beschreibt Bresler als eigene Übertragung. Sie ist kein Befund der Studie. Er schlägt vier Bausteine vor. Erstens gehört der Rückblick von Anfang an zur Vereinbarung, damit er nicht am Terminkalender scheitert. Zweitens bezieht sich jede Frage auf das konkrete Projekt und nicht auf die Agentur im Allgemeinen. Drittens wird neben der Gesamtnote ausdrücklich gefragt, ob das Vertrauen der Kunden des Auftraggebers durch das Projekt gewachsen ist. Viertens endet der Termin mit einer Festlegung: Was behalten beide bei, was ändern sie, und wer hält das fest?

Der dritte Baustein stützt sich auf einen Befund der Dissertation. Beim Kundenwert, den die Studie über Einstellung, Treue und Vertrauen der Kunden des Auftraggebers erfasste, hielt im Endmodell allein das Vertrauen stand (standardisiertes Gewicht 0,80); Einstellung und Treue schieden aus. Ergänzend rät Bresler, Zufriedenheitsurteile mit einem Gespräch zu verbinden, denn die Dissertation weist darauf hin, dass solche Urteile zu freundlichen Ausschlägen neigen. Eine gute Note sagt wenig darüber, wie die Zusammenarbeit im Einzelnen verlief.

Auch das Modell selbst lernte aus seinen Daten. Mehrere Faktoren fielen in der Befragung heraus, darunter die Ressourcenintegration und die unternehmerische Orientierung. Bresler überträgt dieses Vorgehen auf die Praxis: Nach einem Projekt ansehen, was nicht getragen hat, und es beim nächsten Mal weglassen oder anders prüfen.

Die Rückkopplung setzt dort an, wo das Modell die größten Gewichte ausweist. Im Endmodell wiegt die Agenturleitung am schwersten (0,98), bei der Mitarbeiterqualität trägt die kommunikative Kompetenz den Faktor fast allein (0,95). Ein Rückblick sollte deshalb nicht bei Terminen und Kosten stehen bleiben, sondern auch klären, wie die Leitung erreichbar war und wie gut das Team zugehört hat.

Bresler nennt Grenzen: Die Daten stammen aus Urteilen von Auftraggebern aus den Kundenkreisen zweier Agenturnetzwerke, die Kunden der Auftraggeber wurden nicht befragt. Ob sich eine Lernschleife auszahlt, hat die Studie nicht untersucht.

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