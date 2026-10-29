Feyenoord Rotterdam – Exklusive Handfächer für die Champions League 2026



Gänsehaut, volle Tribünen und pure Fußballleidenschaft! Für das UEFA-Champions-League-Spiel Real Betis Sevilla gegen Feyenoord Rotterdam fertigte Tie Solution außergewöhnliche Premium-Handfächer aus naturbelassenem Eichenholz und 100 % Baumwolle, veredelt im Digitaldruckverfahren mit den Logos der UEFA und von Feyenoord Rotterdam.



Gemeinsam mit unserem niederländischen Vertriebspartner Keiretsu Europe entstand ein besonderes Accessoire, bei dem bewusst auf preiswerte Importware verzichtet wurde.



Echte spanische Handwerkskunst, ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein Stück Fußballgeschichte zum Anfassen. 100 % handgefertigt in Spanien.