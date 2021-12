Fachtagung der Wirtschaftsförderungen und Beiräte der Chinesisch-Deutschen Industriestädteallianz (ISA)

Bei einer Fachtagung der Chinesisch-Deutschen Industriestädteallianz (ISA), am 30. November 2021, an der Vertreter aus 15 kommunalen Gesellschaften für Wirtschaftsförderung und Beiräte teilnahmen, fand ein reger Austausch über die aktuellen Entwicklungen der Zusammenarbeit mit den Partnerstädten in der Volksrepublik China statt. Dabei standen Investitionen, joint ventures, Ansiedlungen und Projekte, an denen sich chinesische und deutsche Firmen beteiligen, auf der Agenda dieser Konferenz.

