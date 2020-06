TEMCA GmbH & Co. KG würdigt Einsatz seiner Beschäftigten mit Corona-Prämie

In Zeiten der Corona-Krise Verantwortung übernehmen – vor diese Herausforderung sah sich auch die TEMCA GmbH & Co. KG als führender Hersteller von Hygiene- und Reinigungsprodukten in den vergangenen Monaten gestellt. Denn die Nachfrage nach Desinfektions- und anderen Hygieneartikeln stieg angesichts der allgegenwärtigen Pandemie innerhalb kürzester Zeit sprunghaft an. Zudem mussten Unterbrechungen von Lieferketten und Versorgungsengpässe abgefangen, die Produktion hochgefahren sowie Mehrarbeit geleistet werden. In diesem bisher noch nie da gewesenen Ausnahmezustand galt es den Geschäftsbetrieb – im Sinne von Kunden und Mitarbeitern – kontinuierlich und auch gesellschaftlich verantwortungsvoll aufrecht zu erhalten. Möglich machte das auch vor allem der unermüdliche Einsatz der TEMCA-Belegschaft. Der erfährt nun eine finanzielle Anerkennung.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.