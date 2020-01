World Star Award 2020 - Karl Knauer überstrahlt mit „elline“ internationalen Wettbewerb

Erneut wurde Karl Knauer mit dem renommierten World Star Award geehrt. Die internationale Fachjury zeichnete den Verpackungsspezialisten aus dem Schwarzwald in der Kategorie „Luxury“ für die leuchtende Kosmetik-Verpackung der Anti-Aging-Pflegeserie „Treasures of Youth“ von elline Switzerland aus. Das Verpackungskonzept für den Schweizer Hersteller für Luxuskosmetik spielt in einer eigenen Klasse und setzt in beispielhafter Weise den Markennamen „elline“, also „die Leuchtende“, um. Als erste leuchtende Verpackung für die Kosmetikindustrie ist sie in ihrer Kategorie und in ihrem Marktumfeld einzigartig und beeindruckt auch mit ihrer Veredelung und Konstruktion, die sich von der „klassischen“ Kosmetik-Faltschachtel abhebt.

