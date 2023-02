Alliance, Der Küchenring, KüchenTreff, Einkaufs- und Marketingverband

Der Alliance-Verband ist ein Einkaufs- und Marketingverband für Möbel- und Küchenhändler mit Sitz in Rheinbach. Seit der Gründung im Jahr 1966 agiert er als Dienstleister für seine Gesellschafter:innen im In- und Ausland. Zusammen mit dem Schwesterverband Der Küchenring und dem Kooperationsverband KüchenTreff vertritt er ihre Interessen. Er ist eine Kommanditgesellschaft und richtet sich vor allem an den Mittelstand.

Zur Zeit gehören 385 Gesellschafter:innen in Deutschland und Benelux mit 535 Filialen zum Alliance-Verband. Dem Schwesterverband Der Küchenring haben sich 680 mittelständische Küchenprofis mit über 800 Filialen in Deutschland und Österreich angeschlossen. Dem KüchenTreff mit Sitz in Wildeshausen und seit 2020 ein Kooperationsverband, gehören europaweit mehr als 400 Händler an. Das Kücheneinkaufsvolumen aller drei Verbände beträgt über 1,3 Milliarden Euro.

Die gemeinsamen Dienstleistungen umfassen das Aushandeln bester Einkaufskonditionen bei der Industrie für die angeschlossenen Händler:innen, die Mitwirkung bei der strategischen Zukunftsplanung in sich verändernden Märkten und die Implementierung von Digitalisierungs-Tools. Außerdem bieten alle drei Verbände ein breites Portfolio mit eigens auf die Bedürfnisse der Mitglieder zugeschnittenen Marketingkonzepten sowie Unterstützung beim Marken- und Netzauftritt an. Das Leistungsspektrum von Der Küchenring wird unter anderem zusätzlich noch durch die Beratung bei Existenz- und Neugründungen ergänzt.

Jährlich finden auf dem 4000 m² großen hauseigenen Messezentrum in Rheinbach zwei Inhouse-Messen und alle zwei Jahre die Küchen-Kompetenz-Tage statt. Auf vier Stockwerken werden dort neue Produkte der Lieferanten und das Möbel- und Küchensortiment der Eigenmarken präsentiert.