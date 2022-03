Audi Report 2021: Kombinierter Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht

Dass Audi die wirtschaftliche Kraft hat, seine ambitionierte E-Roadmap auch umzusetzen, zeigt das Operative Ergebnis von 5,5 Milliarden Euro und die ungebrochene Nachfrage der Kund_innen im Geschäftsjahr 2021. Um diese Erfolgsbilanz auszubauen, setzt Audi den eingeschlagenen Weg fort und fokussiert auch zukünftig auf technische Innovationen, interne Transformation sowie die intelligente Verknüpfung von Ökonomie und Ökologie.

Für den Audi Report 2021 hat das Unternehmen mit einer umfassenden Stakeholderbefragung die Interessen der Hauptzielgruppen analysiert und die Erkenntnisse in Inhalt und Struktur dieses Berichts einfließen lassen. Die AUDI AG berichtet in diesem Report offen, transparent und auch selbstkritisch über den Weg zu weniger CO₂-Emissionen in der Produktion und bei der Nutzung der Automobile, über ihr Konzept zur Kreislaufwirtschaft und darüber, wie künstliche Intelligenz bei der Verbesserung der Einhaltung von Menschenrechten entlang der Lieferkette helfen kann.

Der Audi Report steht den Leser_innen online zur Verfügung – ein weiterer Beitrag zur Ressourcenschonung, in ökologischer wie ökonomischer Hinsicht.

Download Audi Report