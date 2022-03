Betriebsratswahl Ingolstadt: IG Metall bleibt stärkste Kraft

Wahlberechtigt waren 41.964 Audianer_innen am Standort Ingolstadt, die ihre Stimme in einem der 18 Wahllokale im Werk vom 16. bis 18. März abgeben konnten. Mehrere zehntausende Audianer_innen nutzen aber bereits ab dem 3. Februar die Chance, ihre Stimme per Briefwahl ab zugegeben. Die Zahl der Briefwähler_innen ist damit deutlich zu den Vorjahren gewachsen, was sich auf die Umstände der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise bedingten Kurzarbeit zurückführen lässt. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei 52,55 Prozent – also 22.053 Audianer_innen gaben ihre Stimme bei der Betriebsratswahl 2022 ab.