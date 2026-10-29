Rudolf Storz und Cambridge: Neue Perspektiven im Dialog

Der persönliche Austausch war ein wesentlicher Bestandteil des Projekts. Während des Besuchs vom 7. bis 9. Oktober 2026 fanden Werksbesichtigung und Gespräche mit Führungskräften sowie Mitarbeitenden statt. Dabei trafen die Kenntnisse aus dem Unternehmensalltag auf die Perspektiven des Cambridge-Teams. Beide Seiten konnten Erfahrungen teilen, Fragen diskutieren und gemeinsam neue Denkansätze entwickeln.

Die Studierenden bedankten sich beim Team von Rudolf Storz für die Zeit, die es sich für den intensiven Austausch genommen hatte, und für die professionelle Zusammenarbeit. Die engagierte Unterstützung habe wesentlich dazu beigetragen, innerhalb kurzer Zeit ein so gutes Ergebnis zu erzielen.

„Das Projekt hat uns neue Blickwinkel aufgezeigt, aber auch bestätigt, dass wir uns mit unserer aktuellen Entwicklung auf dem richtigen Weg befinden“ - sagt Geschäftsführender Gesellschafter Fabian Stuckenbrock.

Für Rudolf Storz war die Kooperation eine bewusste Erweiterung des eigenen Blickwinkels. Sie bot Raum, vertraute Themen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und Möglichkeiten jenseits der bisherigen Ansätze auszuloten. Das Unternehmen verbindet damit die gewachsene Kompetenz mit Offenheit für neue Formen der Zusammenarbeit und Impulse für die Zukunft.