Victoria Riess erhält Anerkennungspreis für vorbildliche Lehre

Wissenschaftsminister Blume zeichnet „Preis für gute Lehre“ aus – Der erste Anerkennungspreis für vorbildliche Lehre geht an Victoria Riess aus Nürnberg

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume hat am Freitag, 17. April, in Augsburg erstmals der Anerkennungspreis für vorbildliche Lehre von Lehrbeauftragten an die Dozentin der Universität Passau, Victoria Riess, vergeben

Die Preisträgerin von der Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät wurde für ihr innovatives, didaktisch herausragendes Lehrkonzept basierend auf dem Design Thinking-Ansatz ausgezeichnet (Experiential Learning)

Die Dozentin der Universität Passau, Victoria Riess, MBA, wurde am Freitag, den 17. April 2026, in Augsburg erstmals mit dem Anerkennungspreis für vorbildliche Lehre von Lehrbeauftragten ausgezeichnet. Verliehen wurde die Auszeichnung von Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume. Neben diesem erstmals vergebenen Anerkennungspreis wurde auch der bayerische „Preis für gute Lehre“ an insgesamt 20 herausragende Hochschuldozentinnen und -dozenten aus dem Freistaat verliehen.

Victoria Riess, die in Nürnberg lebt und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Passau lehrt, erhielt die Auszeichnung für ihr innovatives und didaktisch besonders überzeugendes Lehrkonzept. Dieses basiert auf dem Design-Thinking-Ansatz und setzt auf erfahrungsbasiertes Lernen (Experiential Learning).

In seiner Ansprache betonte Markus Blume die zentrale Bedeutung der Lehre für die Wissenschaft: „Gute Lehre ist der Herzschlag der Wissenschaft. Wo engagiert und passioniert gelehrt wird, entsteht Neugier, Mut und Vision. Exzellente Lehre ist die Grundlage für exzellente Forschung – das eine gedeiht nicht ohne das andere. Wissenschaft lebt von überzeugender Vermittlung. Herzlichen Glückwunsch an alle unsere Preisträgerinnen und Preisträger – sie sind Helden der Lehre und machen den Unterschied im Hörsaal. Mit echter Hingabe und beeindruckender Kreativität leisten sie Herausragendes: Sie vermitteln die eigene Begeisterung und formen Persönlichkeiten. Mit unseren Lehrpreisen setzen wir ein klares Zeichen: Lehre steht gleichberechtigt neben der Forschung. Sie ist kein Beiwerk, sondern Fundament unseres Wissenschaftssystems. Wer Wissen teilt, vervielfacht es – und genau das zeichnen wir heute aus.“

Seit dem Wintersemester 2023/24 ist Victoria Riess als Lehrbeauftragte am Lehrstuhl von Prof. Dr. Andreas König tätig. Dort bietet sie den Kurs „Design Sprint for Digital Innovation“ an, in dem Studierende nachhaltige Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Ihr Lehransatz verbindet wissenschaftliche Fundierung mit umfangreicher Praxiserfahrung aus über 15 Jahren Tätigkeit in den Bereichen digitale Transformation, Innovationsmanagement und Zukunftstechnologien.

Besonders geschätzt wird ihr Kurs für die gelungene Kombination aus Theorie und Praxis sowie die klare Struktur. Die Studierenden arbeiten an realen Projektaufgaben in interdisziplinären Teams und erwerben dabei wichtige Kompetenzen wie Problemlösungsfähigkeit, Kreativität, Eigenständigkeit und Teamarbeit.

Victoria Riess selbst beschreibt gute Lehre als einen interaktiven, praxisorientierten Lernprozess: „Gute Lehre ist für mich ein erfahrungsbasiertes Lehrformat, auch Experiential Learning genannt, bei dem die Studierenden an realen – nachhaltigen und digitalen – Projektaufgaben anwendungs- und praxisorientiert in iterativen Teamprozessen interaktiv, kollaborativ und digital arbeiten. Dadurch vermittele ich nicht nur Werte wie nachhaltiges Handeln, sondern auch Kompetenzen wie Team- und Problemlösungsfähigkeit, Eigenständigkeit und Kreativität.“