Audi bringt ab sofort Apple Music in eine Vielzahl seiner Modelle

Die Integration von Apple Music erfolgt in Europa, Nordamerika und Japan in fast allen Audi Fahrzeugen ab Modelljahr 2022. Bei bereits ausgelieferten Fahrzeugen ist die Integration bequem und automatisch per Over-the-Air-Update möglich.

Zur Aktivierung von Apple Music öffnen Kund_innen einfach die App im Infotainmentsystem ihres Audi und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich mit der Apple-ID anzumelden, die sie für Apple Music verwenden. Um die Einrichtung abzuschließen, brauchen sie lediglich einen Bestätigungscode einzugeben, der ihnen an ihr Smartphone zugeschickt wird. Die Abrechnung der anfallenden Mobilfunkkosten für das Datenstreaming erfolgt für Audi Besitzer_innen in Europa bequem über ein Datenvolumen bei der Cubic-Telekom. Die ersten drei Gigabyte sind kostenlos. Selbstverständlich unterstützen Audi Modelle auch weiterhin Apple CarPlay. Die Nutzer_innen können den Kontakt zu ihrem iPhone kabellos (oder alternativ via USB) herstellen und – komfortabel per Touchscreen oder Siri-Sprachbedienung – das Navigationsservices nutzen, telefonieren, Nachrichten senden und empfangen oder Musik wiedergeben.