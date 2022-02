AudiStream: Online-Führung durch die Produktion von Audi Brussels

Kaum ist der Stream geöffnet, empfängt ein virtueller Guide die Besucher_innen im Netz: „Hallo, liebe Zuschauende, herzlich willkommen, hartelijk welkom und bienvenue im AudiStream! Mein Name ist Birgit Peters und ich möchte Sie heute nach Brüssel einladen. Dort haben die Vier Ringe einen spannenden Standort. Im Namen aller Mitarbeitenden zeige ich Ihnen das Werk, in dem seit 2018 Audis erstes vollelektrisches Modell in Serie vom Band läuft.“ Dann führen Videoaufnahmen über das belgische Werksgelände. Das Werk hat seit seiner Gründung im Jahr 1949 eine bewegte Geschichte. Mit der Produktion des achtmillionsten Autos, eines Audi e-tron, erreichte der Standort im November 2021 einen neuen Meilenstein. Ende Januar wurde Audi Brussels mit dem „Industrial Excellence Award“ ausgezeichnet.

Das zentrale Thema der Führung ist der Wandel des Werks von der Verbrennerproduktion hin zur Spezialisierung auf den Elektroantrieb: „Als 2018 der letzte A1 unsere Hallen verließ, konnten wir nur ahnen, welche Herausforderungen auf uns zukommen würden. Wir, das Audi Werk in der heimlichen Hauptstadt von Europa, wurden plötzlich Vorreiter der Elektromobilität.“ Dafür baute Audi die gesamte Fabrik um und bereitete seine Mitarbeitenden mit hunderttausenden Weiterbildungsstunden auf die Fertigung der neuen Antriebsart vor. Die Standortmodernisierung können Teilnehmende der digitalen Werkführung im Zeitraffer bestaunen.